Kelvin Hoefler garante vaga na final do skate e vai disputar medalha nos Jogos de Paris-2024

O sonho da segunda medalha olímpica continua vivo para Kelvin Hoefler. Prata em Tóquio, em 2021, o brasileiro garantiu vaga na final ao terminar entre os oito melhores da fase classificatória do skate street dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Único brasileiro na primeira bateria, Kelvin Hoefler fez a melhor volta entre todos os participantes da semifinal, ganhando 90,41 dos juízes. Nas manobras, o skatista de Guarujá, no litoral paulista, teve 85,53 e 80,30 como maiores notas.

A pontuação 265,24 colocou Kelvin Hoefler com a 6ª melhor campanha no geral, ficando atrás dos americanos Jagger Eaton e Nyjah Huston, dos japoneses Sora Shirai e Yuto Horigome e do argentino Matias Dell Olio.

“Eu venho estudando bastante, não só a questão da técnica. Mas também a pontuação. Essa pontuação que a gente fez agora provavelmente vai ser uma das maiores notas. Provavelmente vamos conseguir ir para a final e buscar mais uma medalha”, disse Hoefler.

Em uma das quedas, Hoefler sentiu dores no punho e no cotovelo. O brasileiro foi atendido e voltou para a pista com a mão enfaixada. “Eu já tinha machucado essa minha mão há um mês, um mês e meio. Caí com a mão de novo e machuquei, e, agora, doeu o cotovelo”, revelou.

A final do street masculino está marcado para as 12 horas (horário de Brasília) desta segunda-feira.

ELIMINADOS

Na terceira bateria, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo só acertaram uma das cinco tentativas de manobras e se despediram precocemente da Olimpíadas. A prova de street masculino inicialmente aconteceria no sábado, mas foi adiada porque a pista estava molhada devido ao mau tempo em Paris.