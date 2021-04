Kawhi Leonard volta após lesão e Clippers vencem Timberwolves em rodada da NBA

O Los Angeles Clippers recebeu o Minnesota Timberwolves no ginásio Staples Center, em Los Angeles, em jogo disputado na rodada de domingo da NBA, e não tomou conhecimento do adversário, vencendo com facilidade por 124 a 105. O duelo marcou o retorno do ala Kawhi Leonard ao time da Califórnia, após quatro partidas fora por conta de um desconforto no pé direito.

Todo o quinteto inicial dos Clippers fez uma grande partida, chegando aos dois dígitos na pontuação. A grande estrela foi Paul George, que anotou 23 pontos, além de sete rebotes e cinco assistências. Em sua volta, Leonard conseguiu 15 pontos, 11 rebotes e ainda oito assistências. Marcus Morris se destacou também com 19 pontos e nove rebotes.

Os Timberwolves foram valentes, mas encontraram um adversário amplamente superior. O grande destaque da equipe visitante foi o garoto Anthony Edwards. Favorito ao prêmio de calouro do ano, anotou 23 pontos, com seis rebotes e três assistências. Estrelas do time, Karl-Anthony Towns e DAngelo Russell não brilharam – o primeiro fez 16 pontos e o segundo, apenas 11.

Com o resultado positivo, os Clippers seguem no terceiro lugar da Conferência Oeste com campanha de 40 vitórias e 19 derrotas, mais próximos de Utah Jazz e Phoenix Suns, os dois primeiros colocados. Os Timberwolves, já sem grandes pretensões no restante da temporada, têm a pior campanha da liga com 15 triunfos em 58 partidas.

Em Nova York, foi com muito suor que o New York Knicks conquistou a sua sexta vitória seguida. A equipe da casa superou o New Orleans Pelicans na prorrogação, por 122 a 112, e seguem na sexta colocação da Conferência Leste, firmes na disputa para evitar o “play-in”, a fase anterior aos playoffs.

O que tem feito a diferença para a franquia de Nova York é o fator defensivo. Mais uma vez a melhor defesa da NBA fez grande exibição. Os Knicks também garantiram nove roubos de bola, três a mais que os Pelicans, e seis tocos, dois a mais que o rival.

No ataque, a ausência de Alec Burks foi sentida, mas Julius Randle compensou fazendo seu quarto jogo seguido com algo que não acontecia na franquia desde Carmelo Anthony em 2014. O ala participou de 47 dos 53 minutos da partida, anotando 33 pontos, 10 assistências, cinco roubos de bola e cinco rebotes. Derrick Rose também se destacou com 23 pontos, cinco assistências, um roubo de bola e um toco.

No lado dos Pelicans, o que salvou foi a presença no garrafão e o principal destaque foi Zion Williamson. O ala-pivô foi o cestinha da partida com 34 pontos e também anotou nove rebotes, cinco assistências e dois roubos de bola.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Atlanta Hawks 129 x 117 Indiana Pacers

New York Knicks 122 x 112 New Orleans Pelicans

Miami Heat 109 x 107 Brooklyn Nets

Charlotte Hornets 109 x 101 Portland Trail Blazers

Orlando Magic 110 x 114 Houston Rockets

Toronto Raptors 112 x 106 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 107 x 121 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 124 x 105 Minnesota Timberwolves

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

Boston Celtics x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Golden State Warriors

Indiana Pacers x San Antonio Spurs

Miami Heat x Houston Rockets

Washington Wizards x Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks x Phoenix Suns

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Utah Jazz