Kanté volta à seleção francesa após quase dois anos e é novidade na lista para Euro-2024

A seleção francesa que buscará desencantar na Eurocopa após frustrante vice como mandante em 2016 e queda precoce nas oitavas da edição passada, foi anunciada oficialmente nesta quinta-feira com uma grande novidade: o volante N’Golo Kanté está de volta após quase dois anos sem defender as cores do país.

Homem de confiança do técnico Didier Deschamps, o polivalente volante de 33 anos não defendia os Bleus desde o dia 3 de junho de 2022, quando a seleção abriu a campanha na Liga das nações com derrota caseira diante da Dinamarca, por 2 a 1, no Stade de France. Atuou os 90 minutos naquele dia.

Desde então, a seleção disputou 24 partidas, e foi até a decisão da Copa do Mundo do Catar, perdida diante da Argentina nos pênaltis após 3 a 3 no tempo normal. O volante teve de passar por cirurgia na coxa em outubro de 2022 que acabou impossibilitando sua convocação para aquele Mundial.

Disputar toda a temporada saudita pelo Al-Ittihad foi vital para o chamado de Kanté. Deschamps temia pelo físico do volante, mas ele comprovou em campo que está em condições de ajudar. Mendy, lateral do Real Madrid, também volta à seleção, à qual não defendia desde setembro de 2022.

O que chamou a atenção na lista do técnico Didier Deschamps também é o grande número de atacantes convocados entre os 25 chamados. São impressionantes sete nomes para o setor ofensivo, encabeçados pelo astro Kylian Mbappé.

O camisa 7 terá a companhia do experiente Oliver Giroud, de Dembélé, com o qual fez parceria no Paris Saint-Germain, além de Marcus Thuram, Kolo Muani, Kingsley Coman e a surpresa, Bradley Barcola, jovem de 18 anos do PSG, convocado pela primeira vez.

A França está no Grupo D da Eurocopa, ao lado de Holanda, Polônia e Áustria. O primeiro jogo será dia 17 de junho, diante dos austríacos, em Düsseldorf. Até lá, Tchouaméni, Coman e Maignan serão observados de perto. O trio está machucado e foi convocado sob confiança de recuperação rápida.