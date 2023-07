Kannemann fratura mão direita, passa por cirurgia no domingo e desfalca o Grêmio

A suspensão de Kannemann para o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo não foi a pior notícia para o técnico Renato Gaúcho. Expulso na Arena Grêmio, o defensor ainda deixou o gramado com uma fratura na mão e terá de passar por cirurgia, agendada para domingo.

O defensor já não encara o Goiás, domingo, na Serrinha, em Goiânia, e provavelmente também não enfrenta o Vasco no outro fim de semana, em São Januário, no Rio. A ideia é tê-lo contra o Fluminense, dia 13 de agosto, em Porto Alegre, jogo que antecede a volta da Copa do Brasil, no Maracanã.

“Grêmio informa que o zagueiro Walter Kannemann sofreu uma fratura do segundo metacarpo da mão direita no jogo contra o Flamengo. Kannemann será submetido a intervenção cirúrgica no próximo domingo”, revelou o clube.

Sem seu capitão, Renato Gaúcho pode abrir mão do esquema com três zagueiros na visita aos ameaçados Goiás e Vasco para tentar diminuir a diferença para o líder do Brasileirão, o Botafogo, hoje de 11 pontos, mas com um jogo a menos – a partida na casa do Corinthians foi adiada e ainda não tem nova data definida.

Após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo nesta quarta-feira, o treinador “jogou a toalha” na Copa do Brasil e disse que a prioridade é tentar o título do Brasileirão. Caso não seja possível, afirmou que pretende terminar a competição entre os quatro melhores e com vaga direta à Copa Libertadores.