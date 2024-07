Kane vibra com classificação da Inglaterra à final da Euro: ‘Mais um jogo para fazer história’

A Inglaterra se garantiu à decisão da Eurocopa nesta quarta-feira ao derrotar a Holanda por 2 a 1, em Dortmund, na Alemanha. Capitão da equipe do técnico Gareth Southgate, o atacante Harry Kane exibiu um sorriso de orelha a orelha e vibrou com a classificação para a decisão. Ele enfatizou também ser o momento da seleção inglesa fazer história.

“É uma conquista muito grande. Temos conquistado vitórias como essa em todo o torneio. Fazer isso fora de casa, é muito especial. Mas temos mais uma partida e precisamos vencer. Estamos muito perto de fazer história”, disse o artilheiro.

Ele também elogiou o atacante Watkins, para quem deu lugar no final do segundo tempo. Foi o gol do atacante do Aston Villa que colocou a Inglaterra na final da Eurocopa. “Foi uma finalização maravilhosa, estou muito feliz por ele, foi merecido. Nosso time está pronto. Não importa se você jogue por 10, 5 ou 1 minuto, você tem que entrar e aproveitar o momento”, completou.

O atacante aproveitou para elogiar a seleção espanhola, que se garantiu na final após derrotar a França por 2 a 1. “Será um jogo difícil, eles são muito bons. Tivemos uma jornada muito complicada, mas estou bastante ansioso por essa final. Podemos fazer história.”

HERÓI IMPROVÁVEL

Eleito o nome do duelo pela Fifa, Watkins também falou sobre a vitória da Inglaterra e passava uma impressão de que a “ficha ainda não havia caído”. “Estou esperando isso há semanas, é inacreditável. Fui muito feliz hoje, estou maravilhado. Tivemos bastante críticas, mas estamos na final, isso é o que importa. Vamos esquecer tudo que vier de fora e focar na decisão.”

O atacante diz ter provido o gol sobre a Holanda. “Eu juro que falei para o Palmer que entraríamos e ele me daria a assistência para o gol. Foi exatamente o que aconteceu. Eu já estava esperando ele me achar. Precisamos ser ambiciosos”, completou.

A Inglaterra enfrenta a Espanha na decisão da Eurocopa neste domingo, às 16h, no estádio Olímpico de Berlim.