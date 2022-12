Kane iguala Rooney como maior artilheiro da história da seleção inglesa

Goleador consagrado do Tottenham e da seleção inglesa, Harry Kane conseguiu um feito histórico neste sábado, no duelo com a França pelas quartas de final da Copa do Mundo. Ele se igualou a Wayne Rooney como o maior artilheiro do time inglês, com 53 gols. Ele busca agora a liderança isolada, apesar da queda inglesa diante dos franceses. Com 29 anos, o atacante deve superar esta marca em 2023.

Apesar da eficiência perto da baliza ser uma de suas características principais, o recorde antes pertencente ao ídolo do Manchester United demorou para ser igualado, já que Kane não marcou nenhum gol na fase de grupos. No entanto, brilhou nos passes para gol – um total de três assistências e a liderança isolada da categoria no Catar.

“Obviamente, os gols são os que mais me avaliam, mas sou uma pessoa calma”, disse o ídolo britânico em entrevista coletiva antes do confronto contra o Senegal pelas oitavas. “Sempre tento me concentrar em fazer o meu melhor para a equipe, e posso fazer isso de várias formas”, completou, reiterando sua participação nas jogadas da equipe.

Caso marque novamente, ele ultrapassará Rooney de vez como o maior artilheiro da Inglaterra. E mesmo que isso não ocorra na Copa do Catar, deve ser em breve, já que o atacante do Tottenham tem apenas 29 anos e uma longa carreira pela frente, com amistosos, competições europeias e a próxima edição do Mundial, no Canadá, Estados Unidos e México, em 2026.

RELEMBRE A CARREIRA DE KANE

Kane nasceu em 28 de julho de 1993, na área suburbana de Chingford, em Londres, perto do estádio do Tottenham, onde foi revelado profissionalmente e joga até hoje. O talento para o futebol foi herdado da família de sua mãe, Kim Kane, cujo pai já havia jogado.

Antes de ir para o Tottenham, Kane atuou nas categorias de base do Arsenal, de 2001 a 2002, que enxergou potencial no jovem garoto quando este deu seus primeiros passos no esporte pelo Ridgeway Rovers, ainda criança. E mesmo que hoje ele seja considerado por alguns como o principal nome de sua seleção, não teve um sucesso meteórico na juventude.

Após pouco tempo no Arsenal, retornou ao Rovers antes de ser recrutado pelo Watford, tradicional clube do Campeonato Inglês, onde se destacou e chamou atenção do Tottenham. Sua estreia no time principal da equipe londrina foi na temporada de 2009-2010, com 16 anos, mas ainda não era a hora de pegar a titularidade absoluta. Ali, começava uma série de empréstimos: foi para o Leyton Orient em 2011, Millwall em 2012, Norwich City de 2012 a 2013 e Leicester City em 2013, e deixou sua marca em quase todos.

Em 2014, na segunda metade da temporada, retornou em definitivo ao Tottenham, acumulando chances como titular e chamando atenção com gols no Campeonato Inglês. Naquele ano, preparou “terreno” para os seguintes, quando começou a brilhar de vez. Foi artilheiro do nacional em 2015-2016 – e também convocado pela primeira vez à seleção inglesa – e 2016-2017, antes de ser novamente o maior goleador da liga em 2020-21.

Estreou em Copas do Mundo na edição de 2018, na Rússia, e não sentiu a pressão: seis gols e artilharia isolada da competição em que a Inglaterra caiu nas semifinais para a Croácia. Apesar de não conquistar o título, Kane foi o único de sua equipe presente no time ideal eleito pela Fifa.

Em 2022, ele tenta mais um feito: ser artilheiro do maior torneio do futebol pela segunda vez consecutiva, algo jamais conseguido por qualquer atleta. E, apesar de ainda estar longe de Kylian Mbappé, que lidera a lista, não se descartam as chances do craque inglês, que encontra gols com facilidade independente do adversário.