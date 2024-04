Kane faz dois, Bayern de Munique vence e continua em 2º no Alemão; Leipzig atropela Dortmund

Com dois gols do artilheiro Harry Kane, o Bayern de Munique praticamente garantiu a vice-liderança do Campeonato Alemão ao derrotar o Eintracht Frankfurt por 2 a 1 neste sábado, na Allianz Arena, pela 31ª rodada. Destaque também para a goleada do RB Leipzig sobre o Borussia Dortmund, em confronto direto por vaga na Liga dos Campeões da Europa, por 4 a 1.

A vitória confirma o Bayern de Munique na próxima edição da Liga dos Campeões, não podendo mais deixar o G-4. O time bávaro é o vice-líder, com 69 pontos, apenas atrás do campeão Bayer Leverkusen. O Borussia Dortmund, em quinto, tem 57. Já o Eintracht Frankfurt continua em sexto, com 45.

Já o atacante Harry Kane chegou a 35 gols no Campeonato Alemão, igualando a marca de Lewandowski em sua última temporada pelo time bávaro. O atacante inglês se tornou ainda o primeiro jogador da história a fazer gol ou dar assistência contra todos os adversários da competição em seu ano de estreia pelo clube.

O jogo começou com o Bayern de Munique pressionando. Logo aos nove minutos, Raphael Guerreiro recebeu dentro da área e deu bela assistência para Harry Kane, que encheu o pé para estufar as redes do Frankfurt, que reagiu aos 23. Hugo Ekitike recebeu de Willian Pacho e arriscou de longe para fazer um bonito gol e empatar o duelo.

A partida acabou ficando equilibrada, com um leve superioridade do time mandante, que teve um pênalti marcado a seu favor aos 16 do primeiro tempo após Thomas Muller ser derrubado dentro da área. Kane foi para a cobrança e fez mais um. Em vantagem, o time bávaro recuou e apenas administrou os três pontos.

GOLEADA EM BRIGA DIRETA PELO G-4

Em luta direta pelo quarto lugar do Campeonato Alemão, o RB Leipzig não deu a menor chance para o Borussia Dortmund e venceu por impressionantes 4 a 1, na RB Arena. O time visitante até largou na frente com Sancho, mas Openda, Sesko, Simakan e Baumgartner comandaram a virada.

A derrota complicou a vida do Borussia Dortmund, que pode ter que se contentar com a vaga para a Liga Europa. Com 57 pontos, está cinco atrás do seu adversário, que ocupa o quarto lugar.

Ainda neste sábado, o Werder Bremen (10º) fez 3 a 0 no Augsburg (8º), fora de casa. Já o Freiburg (7º) perdeu para o Wolfsburg (12º0 por 2 a 1.