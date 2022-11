Kanaan acerta com a McLaren e confirma presença nas 500 Milhas de Indianápolis

O brasileiro Tony Kanaan é a grande novidade para a disputa das 500 Milhas de Indianápolis do ano que vem. A McLaren fez o anúncio, nesta terça-feira, e vai contar com o piloto de 47 anos para comandar o quarto carro da sua equipe.

Vencedor da prova em 2013, ele agora parte em busca de seu segundo triunfo na tradicional corrida da Fórmula Indy. Kanaan passou as últimas quatro temporadas guiando pela Chip Ganassi Racing.

Com extenso currículo na categoria, o brasileiro vai disputar as 500 Milhas pela 22ª vez na carreira. “Sinto-me extremamente feliz por ter outra chance de correr na Indy 500”, disse Kanaan, que fará parte da primeira linha de quatro carros da McLaren na Indy 500 ao lado Rosenqvist, Pato O’Ward e o vencedor de 2015, o americano Alexander Rossi.

Apesar de experiente, ele já faz planos para trabalhar com a sua nova equipe e também com os pilotos da nova equipe. “Estou animado para conviver com Pato, Felix e Alexander e correr com a McLaren. Minha maior batalha na corrida do ano passado foi contra esses três pilotos, então trabalhar com eles e guiar com eles será emocionante para todos nós”, disse Kanaan.

O acerto da McLaren com Kanaan para as 500 Milhas vem atrelado ao acordo de parceria com a NTT Data, empresa japonesa. O terceiro lugar na Indy em maio do ano passado serve como motivação extra para o brasileiro entrar na pista em 2023.