Esporte Kaio Jorge treina e pode ser opção do Santos para jogo de volta com o San Lorenzo

A boa fase no Santos continua e o técnico Ariel Holan soube de mais uma boa notícia, nesta quinta-feira, ao saber que atacante Kaio Jorge deve ficar à disposição para o jogo de volta contra o San Lorenzo, pela terceira fase da Copa Libertadores, previsto para terça-feira, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Ainda sem estrear na temporada, por causa de um problema muscular na coxa direita, Kaio Jorge participou normalmente do treino, juntamente com os demais companheiros e, caso o jogo seja mesmo realizado, o atacante terá tempo para reunir condições de jogo e entrar em campo.

Outro ponto positivo no elenco santista foi a presença do meia uruguaio Carlos Sánchez no treinamento. O jogador apresenta boa recuperação da cirurgia sofrida no joelho para restabelecer os ligamentos cruzados do joelho em outubro, mas ainda depende de várias semanas de preparação física para voltar aos campos.

Ivonei, Rafael Longuine e Cadu, recuperados de lesões, também se exercitaram no CT Rei Pelé, assim como Jonatan Copete, livre da covid-19. Em compensação, Sandry, uma dos jogadores mais utilizados por Holan no meio de campo santista, vai ficar fora de seis a nove meses após romper o ligamento cruzado anterior.