Kaio Jorge é apresentado no Cruzeiro, recebe a camisa 9, e vê pai se emocionar: ‘Orgulho’

O atacante Kaio Jorge foi apresentado nesta segunda-feira como reforço do Cruzeiro para a temporada. O jogador vai atuar com a camisa 9 e, em sua primeira entrevista no novo clube, viu seu pai se emocionar durante a cerimônia.

Jorge Ramos acompanhou a coletiva e não conseguiu esconder a emoção de ver o filho vestir a camisa do seu clube do coração. “Orgulho imenso. Sou Cruzeiro desde pequeno. Vi Joãozinho, Nelinho. Ver meu filho com essa camisa, não tem palavras. O Cruzeiro vinha sofrendo, mas chegou a hora de colher os frutos. Você vai colocar o Cruzeiro em seu devido lugar”, afirmou o pai do atleta que não segurou as lágrimas de emoção.

A camisa 9, que vinha sendo usada pelo centroavante Dinenno, agora vai ter Kaio Jorge como novo dono. Ele deve ser o titular do ataque mineiro no decorrer da temporada. O jogador argentino, a partir de agora vai usar o número 19.

Kaio Jorge chega dentro da nova política do clube de contratar reforços de peso (antes havia acertado com o goleiro Cássio) para tornar o Cruzeiro uma equipe postulante aos títulos. Na entrevista ele disse estar pronto para assumir o protagonismo que a torcida espera.

“Tinha proposta de clubes europeus, mas mudei meu pensamento depois que o Alexandre Mattos conversou comigo e vi que o Cruzeiro ia brigar por coisas grandes.”, afirmou. Ele ainda vai passar por um período de treinamentos, mas garantiu que vai estar pronto quando a janela de transferências for aberta, em 10 de julho. “Na metade do próximo mês estarei à disposição”, completou.

Contratado junto à Juventus, da Itália, o atacante de 22 anos comentou sobre o tempo em que conviveu com Cristiano Ronaldo. Ele disse ainda que a experiência na Europa foi muito importante para o seu amadurecimento.

“O Cristiano Ronaldo é um cara fantástico. Assim que cheguei à Itália, ele me acolheu muito bem e aprendi muita coisa com ele. No dia a dia peguei coisas de posicionamento e vida fora de campo. Aprendi muita coisa”, afirmou o jogador.