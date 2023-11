Juventus vence Fiorentina e pressiona a Inter de Milão na liderança do Italiano

A Juventus conseguiu um importante resultado ao derrotar a Fiorentina por 1 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Italiano, para seguir firme na luta pelo topo da competição. O triunfo coloca a equipe de Turim a dois pontos da líder Inter de Milão (28 a 26) e não permite que a rival consiga abrir uma larga vantagem na tabela.

Já para a Fiorentina, a derrota em casa complica os planos de uma aproximação com o pelotão de frente. A equipe se mantém com 17 pontos, ao lado da Roma, mas ocupa a oitava colocação pelos critérios de desempate.

A Juventus não demorou a abrir vantagem. Aos dez minutos, Fabio Miretti movimentou o marcador ao receber um passe de Kostic na área. Ele achou espaço para a finalização e acertou o canto do goleiro Terracciano para fazer 1 a 0.

Na etapa final, a Fiorentina tentou buscar uma reação, mas parou na boa marcação da Juventus, que cadenciou o ritmo da partida e controlou o jogo para garantir a vitória e mais três pontos na classificação.

Os dois times voltam a jogar pelo Italiano no próximo final de semana e a equipe de Turim recebe o Cagliari, no sábado, de olho em um tropeço da Inter. Já a Fiorentina vai jogar novamente em seu estádio e enfrenta, no domingo, o Bologna.

Também pelo Campeonato Italiano, a Roma venceu o Lecce de virada por 2 a 1, com dois gols marcados no fim do jogo. Azmoun empatou a partida aos 46 minutos e Lukaku terminou o confronto como herói ao balançar as redes aos 49. O triunfo coloca a equipe do técnico José Mourinho no pelotão intermediário da classificação com 17 pontos.

No jogo, Lukaku perdeu um pênalti logo aos cinco minutos do primeiro tempo, frustrando a torcida da Roma. Os gols da partida só saíram na etapa final. Pontus Almqvist aproveitou passe de Lameck Banda para completar com um chute rasteiro e fazer Lecce 1 a 0. A reação heroica veio quando o tempo regulamentar já tinha se esgotado. Azmoun aproveitou um cruzamento para empatar de cabeça. Três minutos depois, Lukaku ficou com um rebote na área e bateu de pé esquerdo para decretar a virada de 2 a 1. Com o revés, o Lecce se mantém com 13 pontos.

Mais duas partidas completaram a rodada do Italiano neste domingo. O Cagliari jogou em casa e venceu o Genoa pelo placar de 2 a 1. Já o Verona foi surpreendido em seus domínios ao ser derrotado pelo Monza por 3 a 1.