Juventus vence Bologna e mantém série invicta no Italiano; Roma goleia Atalanta

A Juventus chegou ao quinto jogo seguido sem derrota na temporada ao vencer o Bologna por 2 a 0 neste sábado, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Renato Dall’ara. A vitória foi construída com um gol marcado no primeiro tempo por Álvaro Morata e outro por Cuadrado, um golaço, na etapa final.

Agora, o time comandado por Massimiliano Allegri está na sexta colocação da liga nacional, na qual está invicto há quatro partidas – o outro jogo da série invicta na temporada foi a vitória por 1 a 0 sobre o Malmö na Liga dos Campeões. Assim, ocupa provisoriamente o sexto lugar, mas corre o risco de perder posições até o fim da rodada. O Bologna, por sua vez, está em décimo, com 24.

Com o meio-campista brasileiro Arthur como titular, a Juventus teve um início de jogo muito bom e abriu o placar ainda aos seis minutos, quando Morata recebeu passe em profundidade de Bernardeschi e finalizou com o pé direito para marcar. Aos 23 da etapa final, Cuadrado fez o segundo gol depois de limpar a marcação e bater da entrada da área, pela direita. A bola voou com força até morrer na rede.

Em outro jogo do dia na disputa do Italiano, a Roma surpreendeu o Atalanta no Atleti Azzurri DItalia com uma goleada por 4 a 1. O resultado deixa o time de José Mourinho em quinto lugar, com os mesmos 31 pontos da Juventus, esquentando a briga pelo G-4, zona de classificação à Liga dos Campeões. O Atalanta está acima dos dois, em terceiro, com 37 pontos.

O primeiro gol da Roma foi marcado por Abraham, com apenas um minuto de bola rolando. Na sequência, aos 27, Zaniolo ampliou antes de Cristante disparar contra a própria rede e diminuir para o Atalanta. No segundo tempo, Smalling fez o terceiro gol romanista, aos 27, e Abraham, responsável por abrir placar, fechou o resultado ao decretar a goleada por 4 a 1, aos 37.