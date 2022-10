Juventus vence a 3ª seguida e encosta no pelotão de frente; Napoli goleia

A Juventus continua reagindo no Campeonato Italiano. Na tarde deste sábado, conquistou a terceira vitória consecutiva ao derrotar o Lecce por 1 a 0, no estádio Via Del Mare. No entanto, ainda segue longe do líder Napoli, único invicto da competição.

A vitória levou a Juventus para a zona de classificação para os torneios europeus. A equipe de Turim chegou aos 12 pontos, na sexta colocação. Na liderança, o Napoli segue soberano com 32. O Lecce, por outro lado, mantém o drama de brigar contra o rebaixamento. Atualmente tem oito pontos.

O Juventus chegou a ter em boa parte do duelo 70% de posse de bola, mas o domínio não resultou em chances criadas. O time visitante foi econômico e pecou nas finalizações. Cuadrado foi o jogador mais acionado, mas não estava com os pés calibrados.

A falta de criatividade de ambos os lados deixou o jogo truncado, principalmente por causa da força defensiva da Juventus, que conta com os brasileiros Alex Sandro e Danilo, dois jogadores considerados titulares pelo técnico Tite na seleção brasileira.

Já o Lecce estava satisfeito com o empate e tentou anular o rival, que chegou ao gol apenas aos 28 minutos do segundo tempo. Após boa jogada pela esquerda de Iling, Fagioli recebeu dentro da área, girou e mandou no ângulo.

Mas o gol não deixou o jogo mais atraente. A partida continuou morna. Em vantagem, a Juventus abdicou do ataque ainda mais e por muito pouco não cedeu o empate na única oportunidade do Lecce. Aos 44 minutos, Hjulmand aproveitou o rebote e carimbou a trave.

O resultado acabou sendo bom para a Juventus, que, apesar de não ter engrenado, tem se aproximado das primeiras colocações, não o suficiente para entrar na briga pela liderança do Campeonato Italiano.

O líder Napoli também esteve em campo neste sábado e colecionou mais uma vitória. Com três gols de Osimhen e um de Kvaratskhelia, o líder isolado da competição não tomou conhecimento do Sassuolo (15 pontos) e aplicou uma goleada de 4 a 0.

A equipe napolitana abriu 3 a 0 já no primeiro tempo. Nome do jogo, Osimhen balançou a rede logo aos quatro minutos aproveitando um cruzamento na medida. Ele voltou a fazer a diferença aos 19 minutos. O terceiro gol foi de Kvaratskhelia, que desferiu um chute forte no canto.

Na etapa final, e com o adversário já sem condições de reagir, Osimhen voltou a marcar. Ele percebeu o goleiro adiantado e jogou por cobertura definindo os 4 a 0. O Napoli volta a campo na quarta-feira pela Liga dos Campeões e recebe o Liverpool. Os dois times já estão classificados para as oitavas de final. Já pelo Italiano, o compromisso é no próximo sábado, contra a Atalanta, em Bérgamo. O Sassuolo desafia o Empoli em seus domínios.