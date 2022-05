Juventus supera lanterna e pode confirmar vaga na Liga dos Campeões nesta rodada

A Juventus se recuperou após sofrer um susto no segundo tempo e conseguiu derrotar o lanterna Venezia na 35ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo. O resultado de 2 a 1 a favor da Juventus deixa o time de Massimiliano Allegri muito próximo de confirmar uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa e ainda coloca o Venezia com “um pé” no rebaixamento. O jogo aconteceu no Allianz Stadium, em Turim.

Quarta colocada, a Juventus chega aos 69 pontos no torneio, 10 a mais que a Lazio, quinta colocada, e 11 a mais que a Roma, que ainda joga neste domingo. Caso o time de José Mourinho não vença, a Juventus se garante matematicamente no G4. O time de Turim está a cinco pontos dos líderes e ainda possui chances de título, mesmo que remotas.

O Venezia, por sua vez, chega a nove derrotas consecutivas e amarga a 20ª e última colocação, com apenas 22 pontos. A diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento é de seis pontos, com 12 possíveis para disputa.

O jogo foi tecnicamente equilibrado no primeiro tempo, mas a Juventus mostrou mais vontade e conseguiu um gol após a pressão imposta nos primeiros minutos. Após levantamento na área e desvio de cabeça de Matthijs de Ligt, Bonucci subiu para completar e abrir o placar aos 6 minutos. A equipe de Turim teve ótimas chances de marcar, mas também viu o Venezia chegar com perigo e ameaçar o empate.

A partida foi bastante brigada no segundo tempo, com muita disputa e poucos lances de brilhantismo. A Juventus mostrou mais facilidade para chegar ao ataque, mas não vivia seu dia mais inspirado.

O Venezia começou a melhorar consideravelmente no jogo e pressionou a Juventus até conseguir o empate com um golaço do seu camisa 10 Aramu. Depois de muito assustar o time da casa, Aramu pegou de primeira de fora da área e acertou um lindo chute para fazer 1 a 1 aos 26 minutos.

O time da casa precisou de apenas quatro minutos para voltar a ficar em vantagem. Vivendo dia de artilheiro, o zagueiro Leonardo Bonucci completou para o fundo do gol do Venezia após Danilo desviar a bola de cabeça, 2 a 1 Juventus. O Venezia ainda tentou ir para o tudo ou nada nos acréscimos, mas não conseguiu furar o bloqueio da Juventus pela segunda vez.

Antes de fazer a grande final da Copa da Itália contra a Internazionale, a Juventus ainda entrará em campo para mais um jogo do Campeonato Italiano. O clube de Turim visitará o Genoa na próxima sexta-feira. O Venezia terá jogo decisivo contra o Salernitana na próxima rodada. Os times são os dois últimos colocados no campeonato e a partida poderá definir o primeiro rebaixado da temporada.