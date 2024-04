Juventus sofre, tem 3 gols anulados, mas supera Fiorentina em Turim

A Juventus sofreu neste domingo, diante de sua torcida, em Turim, mas buscou os três pontos contra a Fiorentina, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. O time da casa venceu por 1 a 0, após criar inúmeras oportunidades no primeiro tempo, com direito a três gols anulados. Na etapa final, precisou conter a pressão dos visitantes para celebrar a suada vitória.

O resultado sustentou a terceira colocação na tabela, com 62 pontos. A equipe de Turim tenta confirmar seu retorno à Liga dos Campeões. No Italiano, entram no torneio continental os quatro primeiros colocados. Já a equipe de Florença aparece no 10º posto, com 43 pontos.

A partida começou com um cerco da Juventus à área da Fiorentina. Em forte ritmo, o time da casa tomou a iniciativa e chegou a somar três gols anulados, todos por impedimento nos primeiros 31 minutos de jogo. O primeiro foi logo aos cinco minutos, com ajuda do VAR.

A pressão deu resultado justamente aos 20. Após cobrança de escanteio na área, o brasileiro Bremer acertou bela cabeçada e mandou na trave. No rebote, Gatti só completou para as redes.

No mesmo embalo, Vlahovic mandou para as redes aos 31, após bela jogada coletiva do ataque da Juventus. Porém, o árbitro anotou impedimento, na marcação mais questionada entre os três lances anulados.

No segundo tempo, a Juventus acusou o cansaço, após a intensa etapa inicial. A equipe anfitriã caiu de ritmo, cedeu espaço à Fiorentina, que passou a aproveitar as brechas para levar perigo ao gol defendido por Szczesny – o zagueiro brasileiro Danilo também esteve entre os titulares, ao lado de Bremer e de Gatti, o trio de defesa do time.

A situação ficou mais complicada quando o técnico Massimiliano Allegri sacou Vlahovic e Chiesa, fazendo a Juventus abdicar do ataque. Sem poder de fogo, a equipe de Turim passou a se fechar na defesa para assegurar a vitória. E precisou contar a pressão da Fiorentina nos minutos finais para somar os três pontos.

OUTROS RESULTADOS

Jogando fora de casa, o Bologna ficou no empate sem gols com o Frosinone, neste domingo. Assim, perdeu a chance de seguir na cola da Juventus, na briga pelo terceiro lugar da tabela. O Bologna segue em quarto, com 58 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Também longe do seu estádio, o Napoli superou o Monza por 4 a 2. Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori marcaram os gols dos visitantes, enquanto Djuric e Colpani balançaram as redes para os anfitriões. O time de Nápoles, atual campeão italiano, ocupa apenas o 7º lugar, com 48 pontos. O Monza é o 11º, com 42.

Ainda neste domingo, o Cagliari derrotou a Atalanta por 2 a 1, em casa, enquanto o Genoa bateu o Verona pelo mesmo placar, longe do seu estádio.