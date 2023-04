Juventus sofre punição em parte de seu estádio por atos racistas contra Lukaku

A Juventus foi punida pela Liga Italiana, nesta quinta-feira, por causa de cânticos racistas proferidos por parte de sua torcida ao atacante Lukaku, da Inter de Milão. O incidente aconteceu no confronto válido pela partida de ida da semifinal Copa da Itália, ocorrido na última terça-feira. O saldo do episódio é o fechamento do setor sul do estádio da equipe de Turim, que ficará fechado por um jogo.

Mas as sanções não ficaram restritas somente aos torcedores que, aos gritos de macaco, insultaram o atacante belga. Pivô da confusão, Lukaku foi punido com um segundo cartão amarelo por provocar os adeptos da Juventus na comemoração. Após converter o pênalti que garantiu o empate de 1 a 1, nos acréscimos, o artilheiro levou o dedo aos lábios como se quisesse silenciar o estádio.

A punição acaba prejudicando a Inter na para a partida de volta, já que seu atleta vai ficar de fora do duelo que define uma das vagas para a decisão da Copa da Itália. O embate está marcado para o dia 26 de abril, uma quinta-feira.

Além de ter iniciado os gritos racistas que vieram das arquibancadas, a provocação do jogador belga criou problemas também no gramado. O gesto irritou os jogadores da Juventus e o clássico terminou em pancadaria.

O tumulto gerou ainda as expulsões do atacante Juan Cuadrado, da Juventus, e a do goleiro Handanovic, da Inter. O centroavante da equipe de Turim levou um gancho de três partidas, enquanto o arqueiro pegou uma partida de suspensão. Cada atleta ainda foi multado em dez mil euros (pouco mais de R$ 55 mil.)