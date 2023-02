Juventus sai na frente, mas deixa Nantes empatar e decepciona torcida em Turim

Sem chances de brigar por algo grande no Campeonato Italiano desde que foi punida com a perda de 15 pontos por crimes financeiros cometidos por sua antiga diretoria, a Juventus cultiva alguma esperança de ir longe na Liga Europa, mas não começou bem a disputa das oitavas de final. No jogo de ida contra o Nantes, nesta quinta-feira, saiu na frente com um gol marcado por Vlahovic, mas deixou Ludovic Bas determinar o empate por 1 a 1 como o placar final no Allianz Stadium.

O resultado encerrou uma série de três vitórias da Juve, uma delas diante da Lazio na Copa Itália e as outras duas no Italiano, contra Salernitana e Fiorentina. Agora, volta a disputar a liga nacional em duelo com o Spezia, no domingo, antes de reencontrar o Nantes no Stade de la Beaujoire, na França. Lá, os dois times jogarão por vitória simples para avançar. Em caso de um novo empate, a decisão terá prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis.

O time comandado por Massimiliano Allegri teve um bom início de primeiro tempo nesta quinta-feira e abriu o placar aos 13 minutos, quando Vlahovic só completou para a rede o passe efetuado por Chiesa. A partir daí, o jogo correu com poucas emoções e a defesa composta pelo trio brasileiro Alex Sandro, Bremer e Danilo não enfrentou maiores dramas até o árbitro apitar a parada para o intervalo.

O empate do Nantes saiu aos 15 minutos do segundo tempo. No lance, Ludovic Bas acertou um chute de categoria, de dentro da área, para superar o goleiro Sczesny. A Juve teve boas oportunidades de se colocar novamente em vantagem no placar, mas parou na trave duas vezes, após finalizações de Chiesa e Di Maria em momentos distintos da partida. Nos acréscimos, ainda houve enorme tensão com a expectativa de que o árbitro marcasse um pênalti a favor do time italiano por toque de mão na área, mas a revisão do VAR descartou a marcação.

Em outro jogo da Liga Europa nesta quinta, o Monaco conquistou uma vitória por 3 a 2 sobre o Bayer Leverkusen, na Alemanha. Já o Sevilla teve o placar mais elástico das oitavas ao fazer 3 a 0 no PSV, na primeira partida em que Alex Telles foi relacionado para um jogo do time espanhol desde que se lesionou defendendo o Brasil na Copa do Mundo. O brasileiro, contudo, não saiu do banco de reservas. A quinta também teve um empate por 1 a 1 entre Sporting e Midtjylland, em Lisboa.