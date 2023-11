Juventus sai na frente, mas cede empate e deixa Inter de Milão na liderança do Italiano

A Juventus não conseguiu aproveitar o fato de jogar em seus domínios para tomar a liderança do Campeonato Italiano da rival Internazionale. O empate em 1 a 1 neste domingo manteve o time de Milão no topo da classificação, com 32 pontos. A equipe de Turim é a vice-líder com 30.

Em casa, a Juventus acumula agora cinco vitórias e dois empates. Já a Internazionale perdeu os 100% de aproveitamento nos jogos disputados fora de casa no Italiano, mas não achou ruim o resultado.

O time da casa abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Vlahovic recuperou a bola no meio campo e tocou para Chiesa na esquerda. Ele avançou e devolveu para o atacante sérvio, que finalizou de direita dentro da área.

A Internazionale chegou novamente à igualdade seis minutos depois. Thuram avançou pela direita e cruzou para o argentino Lautaro Martinez fugir da marcação e empatar.

Entre os outros jogos de domingo no Italiano, destaque para a vitória da Roma sobre a Udinese. Com o resultado, o time da capital chegou à quinta colocação, com 21 pontos.

A Internazionale volta a jogar na quarta-feira (29) pelo Grupo D da Liga dos Campeões. O time viaja para Portugal e enfrenta o Benfica. Já a Juventus enfrenta o Monza na sexta-feira (1º) pela 14ª rodada do Italiano.