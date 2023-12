Esporte Juventus perde pênalti, mas faz 2 a 1 no Monza nos acréscimos e passa Inter no topo do Italiano

As alternâncias no topo do Campeonato Italiano ganharam mais um capítulo nesta sexta-feira. Na abertura da 14ª rodada, a Juventus somou uma dura vitória sobre o Monza, por 2 a 1, no estádio Brianteo, para dormir na liderança. Com o triunfo, chegou aos 33 pontos, diante de 32 da Inter de Milão, que só joga no domingo, diante do atual campeão Napoli, fora de casa.

Agora são nove partidas de invencibilidade dos comandados de Massimiliano Allegri no Campeonato Italiano, no qual acabaram com série sem derrotas de quatro jogos do Monza, sendo três empates e um triunfo nas últimas partidas.

Em partida na qual ficou quase o tempo todo na frente do placar ao fazer 1 a 0 aos 11 minutos, pouco depois de Vlahovic desperdiçar um pênalti, a Juventus acabou levando o empate já nos acréscimos do segundo tempo. Mas ainda deu tempo para o zagueiro Gatti anotar outro e definir o triunfo que quase escapou.

Mesmo atuando como visitante, a Juventus não demorou para abrir o placar. Aos 10 minutos, Caviglia foi agarrado na área. Vlahovic cobrou o pênalti no canto esquerdo e Di Gregorio defendeu. No rebote, o atacante mandou do outro lado e o goleiro voou para fazer uma excepcional defesa e mandar para fora. Os jogadores do Monza celebraram, mas o castigo veio na cobrança do escanteio.

Caviglia levantou e Rabyot apareceu entre os marcadores para cabecear com firmeza para fazer 1 a 0. Era o que o clube planejava para ter o contragolpe a seu favor, ciente que diante de sua torcida, o Monza não ficaria atrás após ser vazado.

Ciente que poderia igualar a pontuação de Roma e do Bologna na zona de classificação para a Liga Europa, o Monza teve a bola nos pés, mas esbarrou no forte poderio da Juventus, que só saía de trás na boa. Mesmo com menor posse, a equipe de Turim ainda criou outras boas chances. Em novo escanteio, Gatti perdeu gol feito na pequena área ao mandar para o alto.

O Monza quase empatou nos acréscimos. Após boa trama, o cruzamento ia para Kyriakopoulos empatar, mas Bremer salvou no carrinho. Após o escanteio, o brasileiro ainda se chocou de cabeça com Pablo Mari, ex-Flamengo, e novamente foi providencial para evitar a igualdade. Os defensores, contudo, acabaram necessitando de atendimento após a dura pancada na cabeça.

Modificado, o Monza voltou com ainda mais presença no campo ofensivo com as entradas de Colombo e Mota. O goleiro Szczesny já não tinha a vida fácil dos 45 minutos iniciais, mesmo sem finalizações com perigo dos mandantes. Estrela da equipe, Colpani furou em chance de ouro na área.

Ausência bastante sentida nos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o lateral-direito entrou na segunda parte da etapa, recuperado de lesão. Mas foi escalado como volante por Allegri, em tentativa de se fechar ainda mais.

A preguiça em atacar do visitantes quase custou caro aos 46 minutos, quando Carboni tentou cruzar e acabou mandando direto às redes. Com mais quatro pontos pela frente, a Juventus, enfim, saiu da defesa na etapa. E buscou a vitória. Rabiot passou pelo marcador e cruzou para trás. Gatti errou a finalização de primeira, mas na segunda chance,. Definiu o gigante 2 a 1.