Juventus perde em casa e vê líder Internazionale disparar no Campeonato Italiano

A Juventus recebeu a Udinese em Turim, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Italiano, e foi derrotada por 1 a 0, desperdiçando pontos importantes na luta para se aproximar da disparada líder Inter de Milão, agora com sete pontos de vantagem.

Vindo de derrota para a mesma Internazionale fora de casa também por 1 a 0, a Juventus começou o primeiro tempo com intensidade, fazendo uma verdadeira blitz na frente da área da Udinese, que só conseguiu chegar ao campo de ataque depois de 8 minutos. O time de Turim explorava o lado esquerdo do ataque, com Alex Sandro, Chiesa e Cambiaso, mas sem assustar verdadeiramente o goleiro Okoye.

Depois de empatar sem gols diante do Monza em casa, a Udinese precisava do resultado para sair da zona de rebaixamento e reagiu, abrindo o placar aos 24 minutos com Giannetti. Thauvin cobrou falta da direita, Kristensen desviou o levantamento de cabeça e a bola bateu no brasileiro Alex Sandro, que não conseguiu cortar. Na sobra, o zagueiro argentino da Udinese só precisou tocar de pé esquerdo para o fundo das redes.

Atrás no marcador, a Juventus se jogou de novo no ataque, conseguindo algumas finalizações de fora da área, obrigando Okoye a trabalhar. E a equipe só não igualou o placar porque o goleiro salvou uma cabeçada certeira de Milic no finalzinho, após ótimo cruzamento de Alex Sandro, mas o primeiro tempo terminou com a vantagem do clube de Údine.

Já no segundo tempo, depois de muito insistir, a Juventus chegou a igualar o placar aos 15 minutos com Milic, de cabeça, após escanteio da direita, mas o gol foi corretamente anulado pela arbitragem porque a bola fez a curva por fora.

Sem criatividade e dependendo das investidas de Chiesa pela esquerda do ataque, a Juventus sofria para finalizar as jogadas e viu a Udinese cozinhar a partida, deixando o time da casa propor o jogo e se fechando atrás com eficiência e arriscando um ou outro contra-ataque. Foi o suficiente para a Udinese manter a vantagem construída na primeira etapa e sair com a vitória fora de casa.

A derrota complica a vida da Juventus que, mesmo na vice-liderança, estaciona nos 53 pontos e vê a Internazionale abrir sete de vantagem. Já os três pontos importantíssimos deixam a Udinese respirar mais aliviada e um pouco distante do rebaixamento, somando 22; o primeiro clube na zona da degola é o Verona, com 19.

Na próxima rodada a Juventus encara o Verona fora de casa no sábado, 17, às 14h (de Brasília), enquanto a Udinese recebe o Cagliari no domingo, 18, às 11h.