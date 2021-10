Juventus marca no fim e busca empate ruim para ambos em visita à Internazionale

24 out 2021 às 19:20 • Última atualização 24 out 2021 às 20:23

Internazionale e Juventus empataram por 1 a 1 neste domingo, em Milão, e seguem bem distantes da briga pelo título do Campeonato Italiano. O resultado foi ruim para ambos, mas comemorado pelos visitantes, que buscaram a igualdade no último minuto. Com o placar, a Inter se manteve em terceiro, porém com sete pontos de distância para Napoli e Milan (25 a 18). A equipe de Turim subiu para 15 pontos, na sexta colocação.

Dispostos a não ficar muito distantes dos líderes Napoli e Milan, Internazionale e Juventus entraram em campo no Giuseppe Meazza sob pressão. Só um triunfo interessava aos últimos campeões.

Em casa, a Internazionale começou em cima, pressionando e melhor em campo. Com mais disposição, logo abriu vantagem, com gol de Dzeko. O substituto de Lukaku vem dando conta do recado na Itália.

Além de sair atrás, a Juventus ainda teve uma enorme perda com poucos minutos de jogo. O meia Bernardeschi sentiu o ombro após dividida e acabou substituído. Sem o jogador, a equipe de Turim demorou a se encontrar e foi merecida ao descanso em desvantagem no placar.

Mesmo com Çalhanoglu apagado, a Inter viu Brozovic, Perisic e Dzeko se destacarem num primeiro tempo totalmente dominado pelos atuais campeões e imponente como foi na temporada passada.

A pressão e busca incessante pelo gol do primeiro tempo não se repetiu na etapa final. Mais recuada, satisfeita com o placar mínimo, a Inter cadenciou o jogo e acabou pagando caro pelo recuo ao levar o empate no fim, com gol de pênalti de Dybala.