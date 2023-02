Juventus elimina Lazio com gol de brasileiro e vai à semifinal da Copa da Itália

Sofrendo enorme crise fora das quatro linhas, com troca de diretoria, punição e perda de pontos no Italiano por causa de fraudes fiscais, a Juventus deu mais um passo nesta quinta-feira para fechar a temporada com ao menos uma taça. Maior campeã da Copa da Itália, com 14 taças, a equipe de Turim avançou à semifinal da competição ao derrotar a Lazio, em Turim, por 1 a 0, gol do zagueiro brasileiro Bremer.

O rival por vaga na decisão será a Internazionale, atual campeã, em reedição da decisão da temporada passada. Em busca da quarta final seguida, a equipe de Turim terá de se vingar da equipe de Milão em dois confrontos ainda com datas indefinidas.

Jogando em casa, no Alianz Stadium, em Turim, a Juventus tomou as ações da partida e foi quem mais se aproximou do gol nos primeiros 45 minutos. A Lazio optou por se defender e buscar os contragolpes. A ideia era roubar a bola e apostar na velocidade de seus atacantes.

Nos minutos iniciais, a equipe romana até conseguiu ter a posse de bola. E assustou com chute de Zaccagni. Com o passar do tempo, porém, começou a sofrer atrás. Kostic finalizou pela primeira vez para os donos da casa. Vlahovic, de cabeça, também passou perto. Antes de abrir o placar, a equipe de Turim reclamou de um pênalti de Patric em Chiesa. Mas o árbitro nada deu.

Aos 43 minutos, enfim, a Juventus ficou em vantagem no placar graças ao brasileiro Bremer. Kostic dominou na direita e cruzou, o defensor antecipou o goleiro e mandou às redes, de cabeça.

Com o goleador Immobile pouco produtivo na frente após período de inatividade por lesão, o técnico Mauricio Sari foi obrigado a mexer no intervalo. Optou por Pedro no lugar do centroavante para buscar a igualdade.

Mas o domínio seguiu da Juventus, que quase amplia em novo cruzamento de Kostic. Chiesa, porém, não conseguiu a cabeçada. Kean, que veio do banco de reservas, levou a defesa da Lazio à loucura com força e velocidade e não fosse o goleiro, teria ampliado o placar em duas boas chances.

Com Bremer ao lado dos compatriotas Danilo e Alex Sandro bem na defesa – formaram uma linha de três, com cinco no meio-campo -, a Juventus conseguiu segurar a vantagem sem levar grandes sustos e festejou a vaga.