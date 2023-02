Esporte Juventus desencanta no Italiano com brilho de Vlahovic em visita à Salernitana

A Juventus voltou a comemorar uma vitória no Campeonato Italiano após um mês. Depois de ser punida com a perda de 15 pontos na competição por fraude fiscal, a equipe amargou três tropeços, com derrotas para Napoli (5 a 1) e Monza (2 a 0), além de empate com a Atalanta (3 a 3). Nesta terça-feira, com o artilheiro Vlahovic inspirado, a equipe de Turim desencantou com 3 a 0 diante da Salernitana, fora de casa.

O atacante sérvio anotou duas vezes em Salermo, além de participar do gol de Kostic. Com o resultado, a equipe de Turim subiu para os 26 pontos, assumindo o 10º lugar e deixando o risco de rebaixamento para trás após a dura punição no Italiano.

O primeiro gol da partida saiu dos pés do artilheiro. Ele ajeitou com carinho a bola no pênalti sofrido por Miretti e não desperdiçou a cobrança. Apesar da vantagem, a equipe visitante lamentou a lesão do meia italiano, que deixou o campo de maca.

Antes do intervalo, a Juventus voltou a comemorar com Kostic ampliando em jogada confusa. Após cruzamento da direita, a zaga afastou errado, Vlahovic pegou mal na finalização, mas acabou servindo o companheiro, que foi mais esperto e mandou para as redes.

Ainda deu tempo de Vlahovic marcar novamente. Logo no começo do segundo tempo, a zaga da Salernitana saiu errado e entregou nos pés de Fagioni, que encontrou o herói da partida. De primeira, o sérvio bateu no canto esquerdo do goleiro par fechar o placar.

Com a enorme vantagem, a Juventus apenas administrou o tempo para voltar a festejar um triunfo no Italiano que não vinha desde 7 de janeiro, quando fez 1 a 0 na Udinese, gol do brasileiro Danilo na reta final da partida.