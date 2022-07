Juventus derrota o Chivas em amistoso que marca a estreia de Di María

Em um jogo de baixo nível técnico, a Juventus venceu o Chivas Guadalajara na madrugada deste sábado por 2 a 0 em amistoso de preparação para a temporada. O argentino Di María (ex-Real Madrid e Paris Saint-Germain) foi a grande atração.

O confronto contou também com as presenças de Pogba e do zagueiro brasileiro Bremer contratado recentemente junto ao Torino. A partida foi disputada no Allegiant Stadium, nos Estados Unidos, e o técnico Massimiliano Allegri aproveitou o encontro para ver em ação as novas estrelas da equipe.

Os gols do triunfo italiano foram marcados por Cosimo da Graça, promessa das categorias de base, no início do primeiro tempo, e Compagnom já na parte final da segunda etapa.

No amistoso, dois brasileiros iniciaram o duelo como titular: o lateral esquerdo Alex Sandro e o defensor Danilo, que deu lugar a Bremer logo após o intervalo. A expectativa, porém, estava centrada no desempenho de Di María. O argentino teve boa atuação, participou de jogadas ofensivas e mostrou um bom entrosamento.

Já Paul Pogbá marcou o seu retorno à equipe de Turim após um hiato de sete anos. Ele foi contratado junto ao Manchester United a pedido do técnico Massimiliano Allegri, com quem volta a trabalhar e vai usar a camisa dez.

A Juventus tem mais dois amistosos visando ajustar a equipe para a temporada que começa em agosto. Na próxima terça (26), o encontro será com o Barcelona. No sábado, os italianos terão outro gigante espanhol como desafio: o Real Madrid.

A estreia no Campeonato Italiano está marcada para o dia 15 de agosto. Jogando em seus domínios, a Juve encara o Sassuolo. Após uma hegemonia de títulos de nove temporadas no Campeonato Italiano, a Juventus viu Inter e Milan levantarem a taça nas duas últimas temporadas.