Juventus contrata o técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta: ‘Fazer a alegria dos torcedores’

A Juventus está de treinador novo. Após mais de um mês de negociações com Thiago Motta, o clube de Turim oficializou nesta quarta-feira a contratação do ítalo-brasileiro para a vaga do demitido Massimiliano Allegri, em acordo de três temporadas.

Thiago Motta chamou a atenção dos dirigentes da Juventus pelo belo trabalho no Bologna, quinto colocado da última edição do Campeonato Italiano e com vaga na próxima Liga dos Campeões. O clube deixou Roma, Lazio, Fiorentina e Napoli para trás.

“O início de um novo capítulo. Vamos dar as boas-vindas ao nosso novo treinador, Thiago Motta! Bem-vindo, mister Thiago Motta!”, anunciou a Juventus em suas redes sociais. “O treinador ítalo-brasileiro assinou contrato com a Juventus até 30 de junho de 2027.”

O brasileiro não escondeu sua alegria com o maior desafio da carreira e prometeu fazer de tudo para agraciar os torcedores da Juventus com vitórias e títulos. “Estou muito feliz por começar uma nova experiência à frente de um grande clube como a Juventus. Agradeço aos proprietários e à direção e garanto toda a minha ambição de manter as cores da Juventus em alta e fazer a alegria dos torcedores”, afirmou o brasileiro.

Aos 42 anos, Thiago Motta assume seu terceira clube na Itália, e o quarto da carreira, após começar pelas categorias de base do Paris Saint-Germain em 2018. Além do belo trabalho no Bologna, ele dirigiu os italianos Genoa e Spezia.

O ex-volante quase aprontou diante da Juventus na penúltima rodada do Campeonato Italiano. Em jogo no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, sua equipe abriu 3 a 0 de vantagem. No fim, porém, permitiu a reação e a igualdade por 3 a 3. Foi o primeiro jogo da equipe de Turim sem Massimiliano Allegri, demitido após bater boca com dirigentes na conquista da Copa da Itália – o antigo técnico não renovaria contrato, mas teve sua passagem abreviada em duas partidas pelo episódio de destempero.