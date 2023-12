Juventus chega a 11 jogos de invencibilidade no Italiano, mas cede empate ao Genoa e fica em 2º

A Juventus desperdiçou boa chance de dormir na liderança do Campeonato Italiano na abertura da terceira rodada seguida, jogando pressão na Internazionale, ao ceder o empate por 1 a 1 para o Genoa, fora de casa. Mesmo ampliando sua invencibilidade na competição para 11 partidas, o tropeço pode custar desvantagem de quatro pontos caso a equipe de Milão vença na visita à Lazio, domingo.

Ao somar somente um ponto em Gênova, a Juventus agora soma 37 pontos em sua disputa direta com a Inter de Milão, que lidera com 38 e um jogo a menos. O terceiro colocado Milan já ficou para trás, com 29.

A Juventus entrou em campo com 10 jogos sem derrotas no Italiano após levar 4 a 2 do Sassuolo, em setembro. Mas sempre somando placares apertados nesta série – foram cinco triunfos por 1 a 0 e outros dois por 2 a 1. Querendo mostrar um melhor desempenho, a promessa era de ofensividade.

E os comandados de Massimiliano Alegri começaram buscando o gol, que demorou 27 minutos para sair. Veio em cobrança de pênalti que Vlahovic cedeu para o ídolo Chiesa. A bateu foi forte, quase no meio. Celebrou com alegria e levou um beijo na testa do centroavante.

Seria o único gol da etapa, com equipes se revezando em domínio em campo, ora com Juventus melhor, ora com Genoa dando as cartas. Acostumada a lidar com excelência quando sai em vantagem, a equipe visitante voltou do descanso sendo surpreendida.

Com somente três minutos da etapa final, o Genoa buscou a igualdade, para enorme festa de sua torcida. Bola alçada na área, Ekuban foi mais esperto na disputa co o brasileiro Bremer e , de cabeça, deu para Gudmundsson anotar seu sexto gol na competição.

A possível postura de administração da vantagem na etapa final acabou se transformando, com a Juventus novamente tendo de propor a partida na busca pelo triunfo, único resultado que servia na disputa direta com a Internazionale pelo scudetto. Mas a boa defesa do Genoa e defesa milagrosa de Martínez nos acréscimos foram decisivas para uma igualdade ruim para ambos.

Sem “folgas” para as festividades de fim de ano, a Juventus visita o Frosinone no dia 23 e depois recebe a Roma no dia 30. O começo de 2024 já será com jogo decisivo pela Copa da Itália, na qual encara a Salernitana, dia 4 de janeiro, pelas oitavas de final.