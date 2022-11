Esporte Juventus bate Verona, continua subindo na tabela e já está no G-4 do Italiano

A Juventus não para de escalar a tabela de classificação do Campeonato Italiano e já figura entre os quatro melhores da competição, na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa. Nesta quinta-feira, a equipe de Turim somou sua quinta vitória seguida, desta vez com 1 a 0 na casa do Hellas Verona.

O crescimento dos comandados de Massimiliano Allegri veio justamente quando o treinador conseguiu ajustar o setor defensivo, com os brasileiros Danilo e Bremer ao lado de Bonucci formando uma linha de três. Depois de 13 gols sofridos em nove partidas, a equipe passou ilesa nas vitórias contra Torino, Empoli, Lecce, Inter de Milão e agora o Verona, somando 15 pontos.

Depois de largar com apenas 44,4% de aproveitamento, a equipe agora melhorou seu desempenho, para 66,6%, chegando aos 28 pontos, na quarta posição, ainda distante do líder Napoli, com 38, mas na cola de Milan e Lazio, que somam 30.

O gol solitário da partida surgiu aos 15 minutos do segundo tempo. Moise Kean recebeu de Rabiot e definiu o triunfo, festejado pelo grupo inteiro em grande demonstração de união. Todos foram abraçar o herói da partida.

O jogo, porém, teve um lance bastante polêmico quando restavam apenas seis minutos para o término do tempo normal. A finalização do Verona ia para o gol e a bola acabou batendo no braço aberto de Danilo. O árbitro Marco Di Bello avaliou o lance no VAR e optou por dar falta de ataque dos donos da casa, alegando que Simone Verdi levantou muito o pé e acertou Bonucci. Ambos estavam com a perna no alto, contudo, na hora da finalização.

Nos acréscimos, o lateral-esquerdo Alex Sandro, titular absoluto da seleção brasileira, ainda foi expulso por acúmulo de cartões amarelos. Ele entrou em campo aos 34 do segundo tempo, levou a primeira advertência dois minutos mais tarde, e ainda deixou o time com um a menos aos 48.

A Lazio também entrou em campo nesta quinta-feira e teve trabalho para superar o Monza, por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Roma. Antes de Romero garantir o apertado 1 a 0, já aos 24 minutos do segundo tempo, os visitantes tiveram um gol anulado pelo VAR, de Petagna.