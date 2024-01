Esporte Juventus bate Sassuolo com dois belos gols de Vlahovic e encosta na líder Inter no Italiano

A restrita briga pelo título do Campeonato Italiano entre a líder Internazionale e a Juventus continua acirrada e sem ninguém conseguir abrir vantagem. Diferentemente de rodadas anteriores, nas quais jogou antes da rival de Milão, desta vez o time de Turim fechou a jornada e, com dois belos gols de Vlahovic, fez 3 a 0 no Sassuolo para reduzir a diferença no topo para somente dois pontos.

O centroavante sérvio foi o grande destaque neste terça-feira no encerramento da 20ª rodada, no lotado Juventus Stadium. Ainda no primeiro tempo, o camisa 9 anotou os dois gols que deixaram a Juventus bem tranquila em campo. Chiesa definiu o importante triunfo no fim após a Inter abrir 5 pontos com a goleada por 5 a 1 na casa do Monza, no sábado.

Diante de um oponente acostumado a aprontar para os grandes na Itália, a Juventus sabia que tinha de abrir vantagem rápido para evitar sufoco desnecessário. E logo aos 14 minutos, o time de Massimiliano Allegri conseguiu tirar o zero do placar.

Vlahovic recebeu de Miretti no bico da área, ajeitou e mandou colocado sem chances para Consigli, mal posicionado no lance. Os companheiros aplaudiram o belo tapa na bola do centroavante.

Aos 29 minutos, o Sassuolo teve uma boa oportunidade de empatar com Armand Lauriente. Mas o francês bateu sem forças, recuando para Azczesny. Antes do intervalo, Kostic ainda cortou um cruzamento para trás e deu um susto na torcida da casa.

Mas foi Vlahovic quem voltou à redes. Aos 37 minutos, o jogador assumiu uma cobrança de falta e mandou com perfeição, no ângulo, deixando a Juventus em situação tranquila na partida. Aos 42, o atacante resolveu inovar em nova cobrança de falta, batendo por baixo para tentar superar o goleiro. Não deu certo.

Sem necessidade de atacar na etapa final com a boa vantagem no placar, a Juventus apenas administrava o resultado. Vlahovic foi substituído aos 35 por Milik e saiu aplaudido. Bateu palmas à torcida e viu, do banco, Chiesa definir o ótimo resultado.

A Juventus sobe para os 49 pontos, enquanto a Inter continua no topo com 51. O Milan, em terceiro, está para trás com 42. No domingo a equipe de Turim visita o Lecce, enquanto a Inter visita a Fiorentina no mesmo dia. Antes, porém, na sexta-feira, encara a Lazio pela Copa da Itália.