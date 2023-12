Juventus bate Frosinone, fica na cola da Inter, e acirra briga pela ponta do Italiano

A Juventus deu um importante passo neste sábado para continuar na captura da Inter ao derrotar o Frosinone, fora de casa, por 2 a 1, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe de Turim chegou aos 40 pontos, se mantém na segunda colocação, e agora para torce por um revés do rival de Milão (41) que entra em campo mais tarde para enfrentar o Lecce.

Os dois times voltam a atuar pela competição no próximo final de semana e no mesmo dia. No sábado, a Juventus recebe a Roma enquanto o Frosinone (estacionado na tabela com 19 pontos), terá pela frente a Atalanta, em Bérgamo.

Apostando em um esquema de posse de bola, a Juventus abriu o placar logo aos 12 minutos. A defesa do Frosinone se atrapalhou e permitiu a investida de Kenan Yildiz. Ele fez bela jogada individual, passou por dois marcadores, e chutou rasteiro no canto para inaugurar o marcador.

A vantagem fez o time de Turim recuar e os contragolpes em velocidade foram utilizados como principal arma para tentar ampliar a vantagem ainda no primeiro tempo. Mesmo contando com o apoio de sua torcida, o Frosinone não foi efetivo e pouco ameaçou a meta do goleiro Szczesny.

Na volta do intervalo, o time da casa logo empatou o confronto. Baez foi lançado em velocidade nas costas da marcação e bateu cruzado para deixar tudo igual aos seis minutos.

O empate deu ânimo ao time da casa, que adiantou a marcação e passou a pressionar a defesa da Juventus. Sem rapidez para fazer a transição para o ataque, a equipe de Turim apostou no jogo aéreo. E foi dessa forma que saiu o segundo gol. Vlahovic aproveitou um levantamento da direita, subiu mais que a marcação, e, de cabeça, fez 2 a 1 aos 36 minutos.

A vitória poderia ter sido ainda maior. Aos 45 minutos, após ser lançado em velocidade, Vlahovic voltou a balançar a rede inimiga. O lance, porém, foi analisado pelo árbitro de vídeo e foi invalidado por impedimento.