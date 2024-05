Juventus anuncia a demissão do técnico Massimiliano Allegri após insubordinação em final

Chegou ao fim nesta sexta-feira o ótimo trabalho de Massimiliano Allegri no comando da Juventus. Por causa de um ato de insubordinação na final da Copa da Itália, na qual bateu boca rispidamente com o diretor Cristiano Giuntoli, o treinador foi demitido e já não dirige a equipe nas duas últimas rodadas do Campeonato Italiano – pegou dois jogos de suspensão por reclamação com a arbitragem e já poderia cumprir a pena nas rodadas finais.

Allegri deixa a Juventus após três anos nesta última passagem – também foi o técnico em 2014 -, com 12 títulos conquistados. Deve ser substituído pelo brasileiro Thiago Motta, atualmente no Bologna e nome mais forte entre os dirigentes para assumir a partir do meio do ano.

“A Juventus anuncia que dispensou Massimiliano Allegri do cargo de treinador da equipa principal masculina. A demissão surge na sequência de determinados comportamentos durante e após a final da Taça de Itália que o clube considerou incompatíveis com os valores da Juventus e com o comportamento que aqueles que a representam devem adotar”, informou o clube.

“Termina um período de colaboração, iniciado em 2014, reiniciado em 2021 e encerrado após as últimas três temporadas junto com a final da Copa da Itália. A empresa deseja boa sorte a Massimiliano Allegri em seus projetos futuros.”

Allegri tinha contrato com a Juventus até 2025, mas já vinha com a imagem arranhada entre os dirigentes por causa da fraca campanha no Campeonato Italiano, apenas na quarta posição, com 67 pontos, 25 a menos que a campeã Inter de Milão. O “comportamento inadequado” na final contra a Atalanta acabou sendo a gota d’água para a demissão.

Os dirigentes da Juventus não gostaram nada de ver o treinador ser expulso e começar a atirar a roupa ao chão – tirou paletó e gravata e ainda ironizou o árbitro, ao bater palmas. Para piorar, ao ser cobrado por Cristiano Giuntoli no retorno ao campo após a vitória por 1 a 0, Allegri não aceitou o questionamento e gritou e tentou partir para cima do diretor. Os jogadores evitaram a confusão ao atirar o técnico para o alto para celebrar o título. Mas a atitude desrespeitosa não foi perdoada.