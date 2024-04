Esporte Juventude e Athletico-PR fazem jogo equilibrado e ficam no empate por 1 a 1 em Caxias do Sul

O Juventude foi melhor no primeiro tempo, mas o Athletico-PR dominou o segundo tempo. E os dois times empataram por 1 a 1, neste domingo, pela quarta rodada do Brasileirão, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Como tinha sido goleado por 5 a 1 pelo Botafogo, o time gaúcho retomou a confiança e chegou aos cinco pontos, na parte intermediária da tabela, enquanto o Athletico-PR ficou com sete pontos, na briga pelas primeiras posições, mas ainda sem vencer fora de casa.

Disposto a mostrar serviço à sua torcida, o Juventude iniciou o jogo em ritmo acelerado, trocando passes com rapidez e tentando as jogadas pelos lados do campo. Aos 7 minutos, abriu o placar. Jadson lançou Lucas Barbosa pelo lado direito e o atacante foi até a linha de fundo até tocar para trás. Erick Farias, dentro da área, ajeitou e chutou de perna esquerda, entre dois zagueiros. A bola acabou no ângulo do goleiro Bento.

Aproveitando o bom momento, com maior volume e domínio territorial, o time gaúcho ainda criou duas boas chances e passou várias perto da grande área adversária. O Athletico, lento na saída de bola, só teve uma chance real num lance com a bola parada. Fernandinho cobrou falta na linha lateral da área, sinalizou que iria cruzar, porém, chutou no alto em direção ao gol. O goleiro Gabriel Vasconcelos subiu e espalmou a bola por cima do travessão.

Debaixo de chuva, o time paranaense iniciou o segundo tempo com uma modificação tática. No intervalo, o técnico Cuca tirou o volante Felipinho para a entrada do atacante Julimar, passando a ter três homens no ataques. Além disso, tentou dar uma pressão nos primeiros minutos, quando acertou a trave direita de Gabriel num chute de fora da área de Erick, aos oito minutos.

O Juventude ficou muito recuado e deu espaço para a pressão do visitante. Aos 20, Gabriel Vasconcelos evitou o gol ao dar um tapa na bola após cabeceio de Julimar. O empate saiu aos 27, quando Esquivel fez o cruzamento do lado esquerdo, a bola cruzou toda a área e Nikão, do outro lado, deu um carrinho e empurrou a bola. Ela entrou devagar no gol.

Dominante, o Athletico teve outras chances para marcar, enquanto o Juventude só se arriscou nos minutos finais. Perdeu duas boas chances, em finalizações erradas, para fora.

Na quinta rodada, o Juventude atuará de novo em casa diante do Atlético-GO, dia 6 de maio, segunda-feira, a partir das 20 horas. No domingo, o Athletico recebe o Vasco em Curitiba (PR), a partir das 16 horas.

No dia 1º de maio, os dois vão estar em campo pela terceira fase da Copa do Brasil. O Juventude vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio, às 21h30, enquanto o Athletico vaia te o interior gaúcho para enfrentar o Ypiranga, na cidade de Erechim (RS).

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 X 1 ATHLETICO-PR

JUVENTUDE – Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê (Luis Mandaca); Lucas Barbosa (Popó), Erick Farias (Rildo) e Marcelinho (Kleiton). Técnico: Roger Machado.

ATHLETICO-PR – Bento; Leo Godoy (Madson), Kaíque Rocha, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Erick, Felipinho (Julimar) e Cuello (Zapelli); Christian (Nikão) e Pablo (Mastriani). Técnico: Cuca.

GOLS – Erick Farias, aos 7 minutos do primeiro tempo. Nikão, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Caíque, Lucas Barbosa e Roger Machado (Juventude); Julimar e Bento (Athletico).

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 5.032 torcedores.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).