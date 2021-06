Juventude desencanta, vence Sport e deixa zona de rebaixamento do Brasileirão

O Juventude enfim conquistou a sua primeira volta nesse retorno à elite do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho derrotou o Sport por 1 a 0, na noite deste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela quinta rodada. De quebra, saiu da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Juventude terminou a noite na 14ª posição, com cinco pontos, respirando na luta contra o rebaixamento. O Sport, por outro lado, voltou a perder, ficou com quatro e parou na 15ª colocação.

A neblina tomou conta do jogo em Caxias do Sul. No entanto, ela não foi forte o suficiente para adiar o embate. No primeiro tempo, o Juventude, acostumado com essas condições, ficou com a posse de bola, mas o Sport foi mais perigoso. O time pernambucano criou as melhores oportunidades, mas não foi eficaz o suficiente para inaugurar o marcador.

Dois lances chamaram atenção, ambos nos minutos finais do primeiro tempo. Castilho recebeu de Michel e exigiu boa defesa do goleiro Maílson. A resposta foi com o zagueiro Sabino. Ele aproveitou o rebote, após cobrança de escanteio, e obrigou Marcelo Carné se esticar todo para salvar o Juventude.

O panorama do segundo tempo não foi muito diferente. O jogo continuou amarrado e foi ganhar em emoção apenas nos minutos finais. Aos 37 minutos, Matheus Jesus jogou a bola na pequena área, Matheus Peixoto aproveitou a sobra e chutou rasteiro para colocar o Juventude na frente do placar.

Atrás do placar, Louzer foi obrigado a mexer no time e colocou poder de fogo para tentar buscar o empate. Tréllez, Patric e Everaldo entraram em campo, o Sport foi com tudo para cima, mas de forma desorganizada e não conseguiu impedir mais um revés no Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o América Mineiro na quinta-feira, às 16h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 19h, o Sport visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 x 0 SPORT

JUVENTUDE – Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton, Guilherme Castilho (Matheus Jesus) e Wescley (Didi); Chico (Capixaba), Paulinho Bóia (Marcos Vinícius) e Matheus Peixoto(Fernando Pacheco). Técnico: Marquinhos Santos.

SPORT – Maílson; Hayner (Patric), Rafael Thyere, Iago Maidana (Tréllez), Sabino e Sander; Marcão Silva, Thiago Lopes (Ricardinho) e Marquinhos (Everaldo); André e Paulinho Moccelin (Maxwell). Técnico: Umberto Louzer.

GOL – Matheus Peixoto, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guilherme Castilho, Marcos Vinícius, Rafael Forster e Vitor Mendes (Juventude).

ÁRBITRO – Edina Alves Batista (SP).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).