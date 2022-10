Juventude busca empate e segura reação do Atlético-GO na luta contra rebaixamento

Apesar de ter aumentado a série invicta para quatro jogos, o Atlético-GO perdeu a chance de diminuir a diferença para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em jogo válido pela 32ª rodada, o time goiano até saiu na frente, mas acabou empatando com o lanterna Juventude, por 1 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Wellington Rato abriu o placar para os visitantes, enquanto Óscar Ruiz deixou tudo igual.

O Atlético-GO segue como 18º colocado, com 30 pontos, quatro atrás do Ceará, que tem 34 e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º. No meio aparece o Cuiabá, com 31 pontos, em 17º. Já o Juventude está em uma situação insustentável. Com apenas 21 pontos, segue na 20ª e última colocação, quase rebaixado à Série B.

O primeiro tempo foi marcado por muitos erros de passes e também pelos primeiros minutos truncados, tanto que as principais jogadas ofensivas saíram após a segunda metade da etapa. Aos 29 minutos, Airton cruzou rasteiro para Churín, que bateu de primeira, mas o goleiro Pegorari conseguiu fazer a defesa à queima-roupa.

A resposta do Juventude veio no lance seguinte. Depois de um escanteio levantado na área, Pitta escorou de cabeça e a bola sobrou para Thalisson mandar para o gol, mas Renan também conseguiu fazer uma grande defesa para salvar o Atlético-GO. A melhor oportunidade, porém, aconteceu nos minutos finais. Aos 45, Jadson apareceu livre na área e tocou de cabeça para outra grande defesa de Renan.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético-GO foi mais incisivo e conseguiu enfim abrir o placar aos cinco minutos em uma bola parada. Wellington Rato cobrou falta com perfeição, no ângulo do goleiro Pegorari, que nada pode fazer e só olhou a bola entrar. A partir daí, o Juventude foi mais uma vez ao ataque, agora em busca do empate, fazendo pressão na área adversária.

O objetivo só foi alcançado aos 30 minutos. Chico cruzou de longe, Pitta escorou de cabeça e a bola sobrou quicando na frente de Óscar Ruiz, que havia acabado de entrar. Ele bateu forte, a bola ainda desviou em Wanderson antes de morrer no fundo das redes. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas terminou mesmo com o empate por 1 a 1. Mais justo, porém, ruim para os dois times.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, dia 23, para a disputa da 33ª rodada do Brasileirão. Logo às 16h, o Juventude recebe o São Paulo, novamente em Caxias do Sul. Um pouco mais tarde, às 18h, o Atlético-GO encara o Ceará, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 X 1 ATLÉTICO-GO

JUVENTUDE – Pegorari; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson Kelven e Rodrigo Soares; Elton (Bruno Nazário), Jadson e Chico (Gabriel Tota); Rafinha (Óscar Ruiz), Pitta e Capixaba (Ruan). Técnico: Lucas Zanella (interino).

ATLÉTICO-GO – Renan; Dudu (Edson Fernando), Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique (Jefferson); Willian Maranhão, Baralhas (Jorginho) e Wellington Rato (Kelvin); Airton (Marlon Freitas), Churín e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.

GOLS – Welligton Rato, aos 5, e Óscar Ruiz, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Elton (Juventude) e Lucas Gazal (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA – R$ 4.775,00.

PÚBLICO – 1.489 pagantes.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).