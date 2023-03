Justiça aceita recuperação judicial do Guarani e dá 60 dias para apresentar plano

O Guarani teve uma notícia boa nesta semana, pois o seu pedido de Recuperação Judicial, feito em 10 de março, foi aceito pela Justiça. A decisão é da juíza Eliane Cássia da Cruz da 7ª Vara Cível de Campinas, que nomeou um administrador judicial para organizar o processo.

Com a decisão favorável, o Guarani terá 60 dias para apresentar um plano de pagamento aos credores. Além disso, as ações judiciais movidas contra o clube foram suspensas por 180 dias. Com isso, ficam proibidos qualquer retenção, penhora ou busca e apreensão sobre os bens do Guarani.

A dívida atual do Guarani gira em torno de R$ 59 milhões. A ideia do clube ao pedir a Recuperação Judicial é reunir todas as suas dívidas em uma só para que seja mais fácil a organização e o gerenciamento do pagamento dos valores devidos.

Por meio de nota oficial, o presidente Ricardo Moisés explicou sobre o momento financeiro e como este pedido é importante para que o Guarani consiga quitar suas pendências. “Chegou a hora do clube enfrentar sua dívida. Esta é uma decisão que pensa no Guarani para daqui mais de 10 anos, talvez como há muito não se pensasse”, disse o mandatário.