Esporte Júnior Santos renova com o Botafogo até 2027 após receber sondagens do Cruzeiro

Acabou a preocupação do torcedor do Botafogo com a possibilidade de perder o artilheiro Júnior Santos. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a renovação de contrato com o jogador até dezembro de 2027, findando com as especulações de que o jogador poderia se transferir para o Cruzeiro.

O clube mineiro ofereceu uma baita compensação salarial para tentar tirar Júnior Santos do Rio de Janeiro. E os empresários do jogador ficaram empolgados com a proposta. Mas a torcida começou a pressionar o ídolo para que ficasse e ele aceitou permanecer.

“Artilheiro da temporada e do Glorioso na história da Conmebol Libertadores, Júnior Santos renova com o Botafogo até dezembro de 2027! Rabisca, Jacaré!”, anunciou o Botafogo em suas redes sociais, brincando com o apelido do jogador.

Após simular a assinatura do contrato, o artilheiro ainda pegou o celular para fingir uma ligação para o dono da SAF do clube, John Textor. Em inglês, mandou um alô John, estou muito feliz por continuar até 2027.”

Logo depois, o clube carioca ainda provocou o rival mineiro ao colocar um gigante navio de cruzeiro com a mensagem: ‘Não é que foi mesmo?” Depois, mostra a imagem de Júnior Santos em um outdoor da embarcação apontando para o símbolo botafoguense e o ano de 2027.

No começo da temporada, logo após a incrível perde do Brasileirão de 2023, o Botafogo sofreu um grande desmanche e Júnior Santos também esteve nos planos do Grêmio. Optou por ficar e já anotou 17 gols na temporada, sendo 9 apenas na Libertadores, na qual é o maior goleador.