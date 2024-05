Júnior Rocha vê crescimento do Guarani, apesar da penúltima posição da Série B

O Guarani continua com dificuldades neste início de Série B do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, até saiu na frente do América-MG, mas acabou derrotado por 2 a 1, mesmo jogando em casa, no estádio Brinco de Ouro, e por isso, segue na parte debaixo da tabela. Tem os mesmos três pontos do Ituano e só fica na vice-lanterna por ter um melhor saldo de gols: -6 a -9.

Apesar da quinta derrota em seis jogos disputados, o técnico Júnior Rocha viu evolução da equipe, principalmente no primeiro tempo, e disse que acredita que os bons resultados irão começar a vir já nas próximas rodadas.

“Dói demais perder, mas estamos evoluindo. Talvez não pareça por conta dos resultados. Vamos continuar insistindo e trabalhando. Não tenho dúvida que estamos no caminho certo. Já melhoramos em alguns aspectos e vamos melhorar ainda mais”, disse o treinador.

Ele também falou sobre os muitos desfalques, que já são oito no total. “Infelizmente não podemos contar com quem não está aqui. Temos alguns jogadores lesionados, mas o grupo tem um potencial enorme. No momento, o importante é dar oportunidades para os outros atletas. Vamos avaliando”, completou.

Focado na reabilitação, o Guarani volta a campo no sábado, quando recebe o Paysandu, às 21h, de novo no Brinco de Ouro, em Campinas.