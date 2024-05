Júnior Rocha convoca torcida e projeta reação do Guarani: ‘Esquecer o que passou’

Novo técnico do Guarani para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, Júnior Rocha foi apresentado oficialmente e demonstrou muita confiança em aproveitar esse grande desafio em sua carreira.

“Chego com muita seriedade, comprometido e sabendo da minha responsabilidade. É um grande desafio e vamos entregar tudo em nosso trabalho. Agradeço a confiança de todos os dirigentes e reafirmo que não cabe no meu coração estar aqui para este desafio”, contou.

Júnior Rocha volta à Série B após quatro anos, já que o último trabalho foi com o CRB, em 2018. Na segunda divisão nacional, também comandou o Luverdense-MT, em 2017. O novo treinador do Guarani prometeu muita seriedade, falou em trabalho coletivo e prometeu recuperar alguns jogadores que até agora não renderam.

“O rendimento é fruto do nosso trabalho. Aos poucos, eles vão render. Vamos tirar isso deles porque são jogadores experientes. Precisamos ajustar tudo no dia a dia e devolver a todos a confiança para jogar”, explicou.

Para isso, porém, ele pediu um voto de confiança à torcida, inquieta com tantos tropeços na temporada. “Precisamos do voto de confiança do torcedor. É necessário esquecer o que passou porque agora zeramos. Vamos focar em cima dos jogadores que estão aqui e comprometidos com o trabalho”, pediu.

No seu primeiro encontro com a imprensa, Júnior Rocha lembrou que gosta de jogar de maneira ofensiva, contudo, ressaltou que é fundamental se buscar um equilíbrio. “Tenho informações de que a equipe está bem condicionada no aspecto físico. Então vamos tentar, aos poucos, implementar nosso estilo de jogo. O time pode ser ofensivo, mas não pode ser vulnerável. Intensidade é correr certo”, detalhou.

Júnior Rocha chega após o Guarani perder as duas primeiras partidas na Série B: Vila Nova (2 a 0) e Chapecoense (1 a 0), ambos sob o comando de Claudinei Oliveira. Agora terá um desafio bem complicado, pois enfrenta o Santos na segunda-feira, às 21h, na Vila Belmiro, pela terceira rodada.