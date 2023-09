Juninho Paulista retoma gestão do Ituano após quatro anos

Após mais de quatro anos, Juninho Paulista retomará seu posto na gestão do Ituano. Com 50 anos, ele reservou um período de descanso após deixar sua posição como coordenador da seleção brasileira. Agora, volta ao comando do futebol do clube paulista, função que exerceu entre 2009 e 2019, e que vinha sendo ocupada por Paulo Silvestri.

O Ituano é um clube associativo, com presidente e conselheiros, mas que há décadas faz parcerias com o seu futebol. A gestão do futebol é feita à parte e 10% de toda receita gerada é encaminhada ao clube.

Na quarta-feira, Juninho já teve uma conversa com o elenco e comissão técnica. “Estou muito feliz em voltar ao Ituano, onde vivi grande parte da minha vida. Feliz por ver o clube que assumimos em 2009 seguir evoluindo dentro da filosofia que implantamos. Sou muito grato por ver o meu amigo Paulo (Silvestri) conduzir com seriedade e competência o Ituano até a Série B”, destacou o pentacampeão mundial como jogador.

Juninho Paulista começou como jogador no Ituano, no começo da década de 1990, e também encerrou a carreira no clube paulista, em 2009, quando assumiu a gestão de futebol do clube. Seu auge na nova função foi em 2014, quando levou o Ituano ao título do Paulistão. Em 2019, aceitou convite para ser coordenador da seleção brasileira, onde ficou até janeiro deste ano por conta da reformulação ocorrida após a eliminação da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Mesmo sem nenhuma função, ele vinha acompanhando o clube e assistindo algumas partidas. Recentemente, recebeu o convite de Paulo Silvestri para retomar a gestão do futebol e aceitou novamente o desafio.

Juninho relembrou as dificuldades que passou na Série D e espera seguir com o crescimento do Ituano. “Eu sei as dificuldades que passamos na Série D na minha época. Vamos seguir trabalhando para que o Ituano siga seu caminho de profissionalização e crescimento, dentro e fora de campo”, garantiu.

Como jogador, o então meia-atacante Juninho Paulista tem passagens em grandes clubes do Brasil, como São Paulo, Vasco, Flamengo e Palmeiras, conquistando Libertadores, Brasileirão, Copa Mercosul, entre outros. Também jogou pelo Atlético de Madrid, da Espanha, e pelo Middlesbrough, da Inglaterra. Pela seleção brasileira, disputou 54 jogos e conquistou seis títulos, incluindo a Copa do Mundo de 2002 e a Copa das Confederações em 1997.

Na Série B, o Ituano tem 33 pontos após 28 jogos e aparece no 14º lugar, perto da zona de rebaixamento, já que a Chapecoense, em 17º, tem 27. O time paulista volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30, quando recebe o líder Vitória no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 29ª rodada.