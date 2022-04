Esporte Júlia Soares conquista ouro em etapa da Copa do Mundo de Ginástica no Azerbaijão

Júlia Soares participou pela primeira vez de uma etapa da Copa do Mundo por Aparelhos de ginástica artística e já sentiu a alegria de ter uma medalha de ouro pendurada no pescoço. A ginasta de 16 anos impressionou os jurados na disputa do solo, em Baku, no Azerbaijão, e ficou com o primeiro lugar do pódio, seguida pela húngara Dorina Boeczoego e pela usbeque Dildora Aripova.

A brasileira conseguiu a classificação para a final, no sábado, ao terminar a fase anterior em primeiro lugar, com uma nota de 13.233. Com isso, chegou à decisão como favorita e competiu de acordo com a expectativa, atingindo a nota final de 13.433 para se tornar campeã, contra 13.166 de Boeczoego e 12.866 de Aripova.

Antes do ouro em Baku, Júlia já vinha empolgando com boas apresentações, como no Pan-Americano de Ginástica do Rio, no ano passado. Na ocasião, homologou um novo elemento no código de pontuação da modalidade: o “candle mount” com meia volta, também chamado de entrada em vela com meia pirueta.

A seleção brasileira também foi representada por Carolyne Pedro, de 21 anos, integrante da equipe que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, junto com Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Jade Barbosa e Thaís Fidélis. Neste domingo, ela terminou em quinto lugar nas barras assimétricas, com nota 12.800, em prova vencida pela francesa Lorete Charpy, com 13.866. As holandesas Naomi Visser (13.100) e Vera Van Pol (12.966) completaram o pódio.

Tanto Carol quanto Júlia competiram nas classificatórias da trave, mas não conseguiram vaga nas finais. Carol ficou com o 17º lugar, uma posição acima de Júlia, que ficou em 18º. Nomes expressivos da ginástica, como a brasileira Rebeca Andrade, a americana Jade Carey e a italiana Vanessa Ferrari não participaram do torneio.