Judocas Mayra Aguiar e Rafael Macedo faturam bronze no World Masters

O Brasil encerrou sua participação no World Masters de judô com mais duas medalhas, conquistadas nesta quinta-feira. Mayra Aguiar (na categoria até 78kg) e Rafael Macedo (até 90kg) levaram o bronze na competição que encerra a temporada, na cidade de Jerusalém, em Israel.

Principal judoca do Brasil na atualidade, Mayra competiu pela primeira vez desde o seu tricampeonato mundial, obtido em outubro, no Usbequistão. Em Israel, ela chegou como número dois do mundo de sua categoria. Na estreia, direto nas oitavas de final, ela superou a britânica Nathalie Powell por ippon.

Nas quartas, foi superada pela italiana Alice Bellandi, o que levou a brasileira à repescagem. Em sua recuperação, Mayra derrotou a holandesa Karen Stevenson por ippon por imobilização no primeiro minuto da luta. E ganhou a chance de disputar a medalha de bronze.

Ela, então, bateu a japonesa Ryka Takayama, uma das melhores do mundo, por waza-ari. Foi sua quarta medalha em Masters. Antes conquistou duas de ouro e uma de prata.

No masculino, Rafael Macedo estreou com vitória tranquila por waza-ari e ippon sobre o britânico Jamal Petgrave. Nas oitavas, superou o italiano Christian Parlati, atual vice-campeão mundial, com um waza-ari no tempo extra.

Nas quartas, o brasileiro encarou o usbeque Davlat Bobonov, atual campeão mundial, e avançou à semifinal porque o rival foi desclassificado por tentar golpe perigoso. Na sequência, foi batido pelo japonês Sanshiro Murao. Na luta pelo bronze, ganhou do georgiano Beka Gviniashvili, atual número dois do mundo.

“Foi uma competição muito dura. Aqui só tem os melhores ranqueados, então só luta duríssima. Essa medalha foi muito importante para mim, porque coroa e encerra o ano com uma medalha em uma grande competição. Agora é descansar um pouco e continuar trabalhando pro ano que vem”, comentou o judoca. Antes de Mayra e Macedo, Daniel Cargnin (até 73kg) havia conquistado o ouro, na quarta.

Também nesta quinta, Marcelo Gomes (até 90kg), Rafael Buzacarini (até 100kg) e Rafael Silva (acima de 100kg) acabaram sendo eliminados de forma precoce em suas chaves, logo na estreia.