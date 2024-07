Judoca que eliminou brasileiro Daniel Cargnin é procurado pela polícia por violência doméstica

Algoz do judoca brasileiro Daniel Cargnin nos Jogos Olímpicos de Paris na manhã desta segunda-feira, o atleta Akil Gjakova tem um mandado de prisão em aberto expedido pela polícia de Kosovo.

Acusado de violência doméstica, o judoca passou a ser procurado pela polícia em abril. Em comunicado com a foto de Akil Gjakova, a corporação pediu ajuda aos cidadãos para encontrar o atleta.

Em nota, a Federação de Judô do Kosovo disse acreditar na inocência do atleta, mas garantiu que ele vai se entregar as autoridades quando retornar para o país. “Acreditamos na inocência de Akil e desejamos que as autoridades judiciais esclareçam o caso o mais rapidamente possível. Portanto, convidamos os meios de comunicação a mostrar maturidade no tratamento deste caso e parar de difamar e julgar uma das figuras que continua a promover a imagem positiva do nosso país”, afirmou a Federação de Judô do Kosovo.

Akil Gjakova tem 28 anos e é o 17º colocado no ranking mundial da categoria até 73 kg. O atleta de Kosovo venceu Daniel Cargnin na primeira rodada da categoria até 73 kg ao aplicar dois waza-ari.