Esporte Judô brasileiro termina com quatro medalhas a disputa do Grand Slam de Antalya

O judô brasileiro encerrou, neste domingo, com sete derrotas a disputa do Grand Slam de Antalya, na Turquia. Com isso, o Brasil terminou a competição com quatro medalhas conquistadas, sendo duas de ouro e duas de bronze.

A única representante nacional a subir no tatame foi Beatriz Souza, na categoria mais de 78 quilos. Ela foi derrotada na primeira rodada pela francesa Coralie Hayme.

No masculino, na categoria até 90 quilos, Giovani Ferreira e Rafael Macedo também caíram na estreia, ao serem derrotados pelo georgiano Nika Kharazishvili e pelo casaque Aidar Arapov, respectivamente.

Rafael Buzacarini (até 100 quilos) foi mais um que só lutou uma vez, ao perder para o italiano Gennaro Pirelli. Entre os atletas com mais de 100 quilos, João Cesarino e Rafael Silva também não passaram do primeiro rival. Eles foram derrotados respectivamente pelo esloveno Enej Marinic e pelo georgiano Levani Matiashvili.

A única vitória brasileira foi na categoria até 100 kg, com Leonardo Gonçalves, que eliminou Omar Sauri, da Geórgia. Mas o brasileiro perdeu no duelo seguinte para o mongol Gonchigsuren Batkhuyag.