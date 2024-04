Judô brasileiro domina o Pan-Americano e Oceania com 16 medalhas e ouro por equipes mistas

O Brasil fechou com chave de ouro sua participação no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô 2024, realizado no Rio de Janeiro. A seleção conquistou o título por equipes mistas neste domingo (28), após vencer Cuba por 4 a 1 na final. Este foi o sétimo ouro brasileiro no torneio, que também rendeu três pratas e seis bronzes nas disputas individuais.

Com a vitória por equipes mistas, o Brasil chegou a 16 medalhas no total, liderando com folga o quadro de medalhas da competição. Este é o terceiro título consecutivo do país no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô.

Nas lutas, Cuba saiu na frente e ganhou o primeiro ponto com Maylin Del Toro Carvajal (70kg), que enfrentou a brasileira Ellen Froner na primeira disputa no tatame na decisão, e finalizou com um ippon, pontuação máxima no judô. Marcelo Gomes (90kg) entrou na sequência e conseguiu empatar as disputas ao finalizar Naysdel Cardoso com um ippon.

Em seguida, Beatriz Souza (+70kg), principal esperança de medalha para o Brasil em Paris e que já tinha conseguido um ouro no individual, virou o placar ao conseguir um ippon contra a cubana Lianet Cardona. Já Leonardo Gonçalves (+90kg) entrou depois no tatame e aumentou a vantagem brasileira ao vencer rapidamente Jonathan Loynaz, deixando o Brasil com o “match point”. Coube a Rafaela Silva (57kg) acabar com o confronto, ao ganhar de Aleanny Carbonell, também por ippon.

CONVOCAÇÃO PARA OS JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS-2024

O Pan-Americano e Oceania de Judô 2024 foi um dos principais eventos preparatórios para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Com o bom desempenho no torneio, nove judocas brasileiros já estão pré-convocados para as Olimpíadas: Larissa Pimenta (52kg), Rafaela Silva (57kg), Beatriz Souza (+78kg), Willian Lima (66kg), Daniel Cargnin (73kg), Guilherme Schimidt (81kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Silva (+100kg).

PRÓXIMOS DESAFIO

Em menos de um mês, os judocas brasileiros buscarão medalhas no Campeonato Mundial de Judô 2024, que acontecerá de 19 a 23 de maio, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Tanto o Mundial quanto o Pan-Americano e Oceania valem pontos no ranking Olímpico, que determinará as cotas em Paris 2024.