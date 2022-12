Jovens se unem e pintam bandeira em rua do Jardim Boer 2

A campanha do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022 inspirou um grupo de seis jovens do Jardim Boer 2, em Americana. Há três semanas, eles estão pintando uma bandeira, na Rua Gentil Detoni, com detalhes da fauna e da flora brasileira. A iniciativa é motivada pelo orgulho de torcer pelo País.

“Eu me mudei para o bairro recentemente e sempre foi uma vontade minha fazer essas pinturas, porque eu sou artista. Aí aproveitamos o contexto da Copa do Mundo. Essas coisas me remetem à infância”, contou a designer de estampas Karina Nogueira, de 28 anos.

Seis jovens decidiram fazer a bandeira com detalhes da fauna e flora do Brasil – Foto: Divulgação

Além de Karina, Larissa Mori, Igor Favero, Thayna Lazaro, Nayara Lizzo e Amanda Desiderio participam da iniciativa e também trabalham com a produção de estampas. E foi da estamparia que surgiu o desenho do tucano e a estilização da bandeira.

“O tucano, a banana e as folhas são parte das riquezas naturais do Brasil. Está ficando tão bonito que as pessoas, nos dias de jogos da seleção, vêm tirar fotos aqui”, disse Karina.

“Nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso País e talvez por isso exista um receio em relação a pintar as ruas ou colocar as decorações relacionadas à Copa. Queremos com isso inspirar outras pessoas”, completou.

O desenho será concluído amanhã visando o jogo das oitavas-de-final, na próxima semana. O grupo se diz confiante na conquista do hexa pelo Brasil.