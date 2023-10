Esporte Jovem tenista brasileiro é flagrado no antidoping e suspenso por 13 meses do circuito mundial

Victor Bini, jovem tenista brasileiro de 20 anos, foi flagrado em exame antidoping e suspenso nesta sexta-feira por 13 meses do circuito mundial. A Agência Internacional para a Integridade do Tênis (ITIA) confirmou que o atleta cometeu uma “violação do Programa Antidoping do Tênis (TADP).”

A punição vem após quase seis meses da coleta da amostra de urina contaminada. NO dia 26 de abril, em um torneio M15 no Brasil, Bini foi flagrado por metabólitos de clomifeno, uma substância antiestrogênica – proibidA pela Seção S4 da Lista Proibida da Agência Mundial Antidopagem (WADA).

O tenista brasileiro, que figura somente em 1.631 no ranking de simples da ATP, admitiu a violação da regra antidoping (ADRV) e forneceu evidências de que a fonte do clomifeno era um suplemento contaminado feito sob medida, com produção no País. A ITIA ainda recebeu fotografias do suplemento nos meses anteriores ao teste positivo, e um cronograma de seu uso por Bini.

A entidade fez uma consulta ao laboratório credenciado pela WADA em Montreal, que confirmou que o resultado positivo era consistente da utilização do suplemento contaminado. O TADP determina suspensão de quatro anos se a violação for intencional, e dois anos para casos não intencionais, sendo possíveis reduções adicionais pelo grau de culpa ou negligência do jogador.

No caso de Victor Bini, a ITIA aceitou que “a violação não foi intencional e o jogador não cometeu nenhuma culpa ou negligência significativa por essa violação.” A ITIA propôs, e o tenista aceitou, o período de inelegibilidade de 13 meses.

O órgão de fiscalização de doping informou que o clomifeno é considerado uma substância específica, que não acarreta suspensão provisória obrigatória. Como o brasileiro não optou por realizar uma punição provisória voluntária, o período de inelegibilidade vai de 3 de outubro até meia-noite de 2 de novembro de 2024. Durante este período, o tenista “está proibido de jogar, treinar ou participar de qualquer evento de tênis autorizado ou sancionado pelos membros de tênis da ITIA: ATP, ITF, WTA, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.”

V