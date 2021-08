Jovem espanhol Jorge Martín ganha Etapa da Estíria de MotoGP; Quartararo dispara

A volta da MotoGP após um mês de férias foi com surpresa no Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria. O calouro Jorge Martín, que chamou atenção ao largar na pole position, fez excelente prova e ganhou pela primeira vez na categoria. Em sua sexta corrida, já visitou topo do pódio na Etapa da Estíria, a 10ª da temporada.

Aos 23 anos, Martín fez enorme festa com a vitória. Colocou bandeira da Espanha nas costas, fez reverência e foi bastante saudado pelos mecânicos da equipe. Joan Mir cruzou em segundo e Fábio Quartararo foi outro a comemorar muito. O líder do Mundial de MotoGP largou em 16°, terminou em terceiro e ainda viu seu principal concorrente ao título, Johann Zarco, perder duas posições no fim e cair para sexto. O francês abriu 40 pontos de vantagem sobre Zarco. Subiu para 172, diante de 142 do rival. Atual campeão, Mir aparece em terceiro, com 121.

A prova de 28 voltas teve duas largadas após acidente assustador. Restando 26 voltas, Dani Pedrosa acabou perdendo o controle e caiu. Lorenzo Savadori bateu forte em sua moto e foi ao chão. Fraturou o pé direito e terá de passar por cirurgia. O resgate acabou acionado para apagar o incêndio ocasionado e o espanhol saiu de maca. A prova acabou suspensa até que os organizadores deixassem a pista em condições.

Antes da relargada, Maverick Viñales viu sua Yamaha apagar no grid e teve de partir dos boxes, em último. Pedrosa conseguiu relargar, recuperado do susto. Joan Mir assumiu a liderança, mas o novato Jorge Martín, então pole da prova, mostrava que queria surpreender e desencantar na Áustria.

Depois de cair para terceiro, ultrapassou Jack Miller e foi para cima de Mir. Com bela manobra, assumiu a primeira colocação quando restavam 23 voltas. Quartararo, o líder do Mundial, era apenas o quarto. Depois de ter feito o 16° tempo, rapidamente escalou o pelotão e logo superou Miller.

A briga mais interessante, porém, era pelo topo do pódio, entre os compatriotas espanhóis. Com sua Suzuki rendendo bem, Mir queria superar a Ducati de Martín e fez enorme pressão.

Tentando resgatar o terceiro lugar perdido para Quartararo, Jack Miller acabou errando e foi parar na brita. Após a queda, ainda voltou à pista, mas apenas para levar sua moto aos boxes. Chegou lamentando muito e envergonhado.

Sem chances de chegar nos dois primeiros, Quartararo ao menos ganhou um alívio sem ter ninguém próximo para ameaçar sua posição. Enquanto isso, Martín mostrava segurança para se defender de Mir na busca pela primeira vitória na MotoGP. Restando seis voltas, abriu mais de um segundo de vantagem.

Ampliou a vantagem e chegou a fazer o melhor tempo na última volta, para cruzar em primeiro sem ameaças e fazendo enorme festa. Pedrosa, que caiu feio no começo, conseguiu completar a prova no 10° lugar.