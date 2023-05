Jovem dinamarquês volta a vencer Djokovic e vai à semifinal em Roma

Número 1 do mundo e atual campeão do Masters 1000 de Roma, o sérvio Novak Djokovic voltou a sucumbir diante do jovem dinamarquês Holger Rune. O tenista de apenas 20 anos derrubou o favorito pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/2. A partida desta quarta-feira chegou a ser interrompida por cerca de uma hora em razão da chuva na capital italiana.

Foi a segunda vez que Rune venceu Djokovic no circuito. A primeira foi logo em uma final, do Masters 1000 de Paris, no fim da temporada passada. O dinamarquês agora lidera o retrospecto contra o sérvio por 2 a 1, se tornando um dos raros tenistas do circuito a ter vantagem sobre Djokovic no confronto direto.

“Esta é uma grande vitória para mim. Obviamente, eu o venci no ano passado em Paris também, mas cada partida é um grande enorme desafio para mim quando enfrento o Novak. Ele é um dos grandes que já jogou este jogo. Sabia que teria que fazer o meu melhor, como disse ontem e digo hoje novamente. Estou muito orgulhoso de mim mesmo e posso dizer que curti cada momento em quadra”, comentou o dinamarquês.

Rune dominou a partida quase toda, perdendo o segundo set numa momento de rara oscilação no confronto, em meio ao início da chuva, que acabou interrompendo a parcial antes do fim. Djokovic reagiu na retomada da partida, quando venceu o set, empatou a partida e forçou a disputa da terceira parcial.

Djokovic era o atual campeão em Roma, dono de seis títulos no famoso Foro Itálico. Mas já sabia que perderia o posto de número 1 do mundo na próxima atualização em razão da participação do espanhol Carlos Alcaraz no torneio – o número dois só precisava entrar em quadra no torneio para assegurar a retomada da liderança do ranking.

Na semifinal, Rune vai enfrentar o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud e o argentino Francisco Cerundolo, que ainda jogam nesta quarta-feira.