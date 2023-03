Jota Júnior deixa o SporTV após 24 anos

“Que outros desafios apareçam”, escreveu o locutor nas redes sociais - Foto: Reprodução

O narrador esportivo Jota Júnior, de Americana, não faz mais parte do quadro de profissionais do SporTV. Em publicação nas redes sociais, ele disse ter sido comunicado pela emissora sobre sua saída nesta terça-feira, no mês em que completava 24 anos de casa.

“Pouco a dizer, mas agradecer a todos que me acompanharam em meus trabalhos. As páginas da vida vão sendo viradas e novos capítulos estão sempre à nossa disposição. Que outros desafios apareçam, pois para a frente é que se anda”, escreveu o americanense.

Depois, ao LIBERAL, ele contou que a empresa alegou “ajustes financeiros para o corte”. Procurado pela reportagem, o Grupo Globo ainda não se manifestou sobre o assunto.

Em janeiro, o locutor foi homenageado pela Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo) com um prêmio de honra ao mérito por ter ultrapassado a marca de 50 anos de carreira. Ao longo dessa trajetória, Jota trabalhou, inclusive, no LIBERAL e na Rádio Clube, que hoje integra o Grupo Liberal.