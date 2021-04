José Neto anuncia convocadas para a Copa América de basquete, em Porto Rico

O caminho para o Mundial da Austrália, em 2022, começa pela Copa América, marcada entre os dias 11 e 19 de junho, em Porto Rico. Nesta quarta-feira, José Neto, o técnico da seleção brasileira de basquete feminino, divulgou a lista de 17 jogadoras visando o torneio que acontece em San Juan, onde o Brasil defenderá o pódio conquistado em 2019, quando ficou com o bronze na competição.

A lista de José Neto conta com jogadoras experientes como Érika de Souza, Damiris Dantas, Clarissa dos Santos, Nadia Colhado, Isa Ramona, Tainá Paixão, Débora Costa, Patty Teixeira e Tati Pacheco. Mas também jovens como Rapha Monteiro e Alana Gonçalo, além da chegada de novatas, inclusive do basquete universitário dos Estados Unidos: Maria Paula Albiero e Kamilla Cardoso. Das convocadas, 12 representarão o Brasil na Copa América.

“Queremos manter a mentalidade de ser uma equipe que quer estar nas primeira posições do continente. Para isso, vamos fazer uma mescla de jogadoras experientes e jogadoras jovens. Algumas que estão sendo convocadas pela primeira vez na Seleção adulta. Desta forma, acreditamos que estaremos contribuindo também para um futuro de êxitos do basquete feminino brasileiro”, disse o técnico.

Em podcast recente com a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), a pivô Kamilla Cardoso, que ganhou vários prêmios na NCAA, falou sobre o que seria jogar ao lado de Érika Souza na seleção brasileira principal. Ela, que já havia treinado com o time para um Sul-Americano, não vê a hora de jogar com seu espelho em uma partida oficial.

“A Érika sempre foi um espelho para mim, então assistia os jogos dela, os vídeos, e dizia que queria fazer igual a ela. Jogar ao lado dela, na seleção, seria um sonho”, disse Kamilla.

Nas próximas semanas, a CBB irá divulgar informações da preparação da seleção brasileira, como data de apresentação e local de treino da equipe, bem como toda a composição da comissão técnica.

A Copa América é o primeiro passo para o Mundial de 2022 e dá quatro vagas para o torneio Pré-Mundial, em fevereiro de 2022, ainda com local e calendário detalhado a ser definido pela Fiba.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira:

Armadoras

Débora Costa – Sampaio Basquete-MA

Maria Paula Albiero – BYU (Estados Unidos)

Alana Gonçalo – Ituano-SP

Alas/Armadoras

Tainá Paixão – SESI Araraquara-SP

Isabela Ramona – Monthana (Bulgária)

Patty Teixeira – Ituano-SP

Tássia Carcavalli – Vera Cruz Campinas-SP

Alas

Thayná Silva – Sodiê Doces/Mesquista/LSB-SP

Mariane Carvalho – SESI Araraquara-SP

Rapha Monteiro – Quinta dos Lombos (Portugal)

Tati Pacheco – Vitória de Guimarães (Portugal)

Alas/pivôs

Mariana Dias – Ituano-SP

Damiris Dantas – Minnesota Lynx (Estados Unidos)

Pivôs

Nadia Colhado – Gernika (Espanha)

Clarissa dos Santos – Villeneuve (França)

Kamilla Cardoso – Syracuse (Estados Unidos)

Érika de Souza – Castors Brainers (Bélgica)