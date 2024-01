José Mourinho se compara a Harry Potter para ironizar ira da torcida da Roma

O técnico José Mourinho recorreu à ironia neste sábado para rebater as críticas da torcida diante dos resultados recentes da Roma. O treinador que comanda a Roma, disse que, como o famoso bruxo de Hogwarts, ele aumenta as expectativas de sucesso dos torcedores da sua equipe

“Os torcedores da Roma são os mais incríveis que já vi. O técnico se chama José ‘Harry Potter’ Mourinho e ele tem o poder de criar expectativas”, afirmou o comandante português, referindo-se ao famoso bruxo dos livros e dos cinemas, ao falar da insatisfação da torcida.

No seu discurso, ele disse que o trabalho vem sendo realizado, mas as cobranças têm sido exageradas. “Temos um campeonato pela frente, estamos a quatro pontos do quarto colocado e estamos atrás de um objetivo que é quase impossível se compararmos o elenco dos nossos adversários”, afirmou o treinador.

A Roma ocupa o nono lugar no Campeonato Italiano com 29 pontos e vai a campo neste domingo desafiar o Milan. O desempenho recente do time, no entanto, vem deixando a torcida irritada. Nos últimos cinco jogos, a equipe romana somou apenas cinco pontos. Para piorar, a equipe grená foi eliminada das quartas de final da Copa da Itália para a rival Lazio.

Apesar do momento de instabilidade, ele refutou qualquer tipo de cobrança ao falar de seu histórico. “Se existe um exemplo perfeito de profissionalismo, esse exemplo sou eu. Não aceito, de forma alguma, que meu profissionalismo, dignidade e meu coração neste trabalho, sejam questionado”, disse Mourinho em tom de desabafo.

O treinador português tem contrato com a Roma até o final da temporada. Apesar das cobranças, Mourinho descartou qualquer possibilidade de rescisão de contrato. “Estou aqui há dois anos e cinco meses e fui o único que não faltou a um treino sequer. Sei da minha dedicação”, afirmou.